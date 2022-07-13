Хорватия с 1 января 2023 года переходит на евро

Совет ЕС принял решение о введении в обращение денежной единицы евро в Хорватии и о присоединении этой страны к Еврозоне с 1 января следующего года.

Как сообщает Укринформ, подобная информация обнародована во вторник на сайте Европейского Совета.

«Совет ЕС принял три окончательных правовых акта, которые необходимы для возможности Хорватии ввести евро с 1 января 2023 года. Это завершает процесс в Совете ЕС, что позволит Хорватии стать членом Еврозоны и получать преимущества от использования общей валюты ЕС – евро – со следующего года», — говорится в сообщении.

На переходный период установлен фиксированный обменный курс хорватской куны на уровне 7,53450 хорватской денежной единицы за евро.

Для справки. Европейский Союз проводит целенаправленную политику по поддержке реформ и укреплению финансовой стабильности в странах ЕС, что является необходимым условием для введения в обращение единой европейской валюты. В настоящее время в состав Еврогруппы входят 19 европейских государств – Австрия, Бельгия, Кипр, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Ирландия, Италия, Испания, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Португалия, Словакия и Словения. С 1 января 2023 года Хорватия станет 20-м членом Еврозоны.

Как сообщала Одесса News, переход на евро Хорватии — первое расширение еврозоны с 2015 года, когда в неё вступила Литва.

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