Одесса Жана Ксавье Рауля: Очень далёкое, но такое красивое прошлое

Редакция Одесса News продолжает исторические фотопрогулки по Одессе.
Сегодня фотографии перенесут нас в прошлое Одессы почти на 150 лет, фото, которые свидетельствует, что было прекрасно и уничтожено в прошлом и что пришло в запустение при нашем настоящем.
Поскольку для одессита море является одним из самых любимых мест для прогулок, поэтому и начнём гулять от моря в центр города.
1) Ланжерон. Именно таким он был в те времена. Тогда, хоть и были свои мастера фотошопа, но всё же подделать такое уж очень сложно. Где-то на этом месте стоят гостиницы и дельфинарий.
2) Малый фонтан. Если полностью доверять одному историческому сообществу и своим глазам, то вы увидите, что места съёмки где-то в районе санатория Чкаловский.
А это место где-то в районе скалодрома.
3) Поднимемся по Потёмкинской лестнице
4) И осмотрим акваторию порта.
5) Самый-самый постоянный в Одессе это, конечно, памятник Дюку. Про ресторан давно забыли, хотя какие-то одесские бизнесмены так хотели, так хотели его восстановить…
6) Екатерининская площадь. В общем, тогда, когда она уже была площадью Екатерининской, но памятника Екатерине там ещё не было.
Такие фотографии, конечно, нужно рассматривать в максимальном разрешении, поэтому мы оставим ссылки на все фотографии в максимально доступном разрешении.
7) Ланжероновская угол Ришельевской.
8) Городской совет в то время, вообще какой-то сверх притягательный. Посмотрите, какие на нём маркизы.
9) Одесский Спасо-Преображенский кафедральный собор
10) Сретенская церковь. Находилась она в районе Нового рынка. В 30-е годы была взорвана.
11) Успенский собор.
12) Закончим всё Куяльником. Который спасают-спасают, да никак не могут спасти. Хотя, на наше субъективное мнение, здравницы такого масштаба попросту не нужны современной Украине.
Оставляем ссылки на все фотографии в максимально доступном разрешении. Мы рекомендуем окунуться и присмотреться к истории:
1) Ланжерон
http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/FOTOGRAF/90672—0144.jpg
http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/FOTOGRAF/90672—0143.jpg
2) Малый фонтан (санаторий «Чкаловский», скалодром).
http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/FOTOGRAF/90672—0143.jpg
http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/FOTOGRAF/90672—0141.jpg
http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/FOTOGRAF/90672—0138.jpg
3) Потёмкинская лестница и виды порта
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http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/FOTOGRAF/90672—0114.jpg
http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/FOTOGRAF/90672—0113.jpg
4) Дюк и его окрестности.
http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/FOTOGRAF/90672—0120.jpg
5) Екатерининская площадь
http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/FOTOGRAF/90672—0118.jpg
6) Ланжероновская угол Ришельевской
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7) Городской совет
http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/FOTOGRAF/90672—0123.jpg
8) Спасо-Преображенский кафедральный собор
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9) Сретенская церковь
http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/FOTOGRAF/90672—0124.jpg
10) Успенский собор
http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/FOTOGRAF/90672—0125.jpg
11) Куяльницкий лиман
http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/FOTOGRAF/90672—0142.jpg
Фото: Стамбульский университет/Pastvu
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