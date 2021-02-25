Одесса Жана Ксавье Рауля: Очень далёкое, но такое красивое прошлое

Редакция Одесса News продолжает исторические фотопрогулки по Одессе.

Сегодня фотографии перенесут нас в прошлое Одессы почти на 150 лет, фото, которые свидетельствует, что было прекрасно и уничтожено в прошлом и что пришло в запустение при нашем настоящем.

Поскольку для одессита море является одним из самых любимых мест для прогулок, поэтому и начнём гулять от моря в центр города.

1) Ланжерон. Именно таким он был в те времена. Тогда, хоть и были свои мастера фотошопа, но всё же подделать такое уж очень сложно. Где-то на этом месте стоят гостиницы и дельфинарий.





2) Малый фонтан. Если полностью доверять одному историческому сообществу и своим глазам, то вы увидите, что места съёмки где-то в районе санатория Чкаловский.





А это место где-то в районе скалодрома.



3) Поднимемся по Потёмкинской лестнице



4) И осмотрим акваторию порта.







5) Самый-самый постоянный в Одессе это, конечно, памятник Дюку. Про ресторан давно забыли, хотя какие-то одесские бизнесмены так хотели, так хотели его восстановить…



6) Екатерининская площадь. В общем, тогда, когда она уже была площадью Екатерининской, но памятника Екатерине там ещё не было.



Такие фотографии, конечно, нужно рассматривать в максимальном разрешении, поэтому мы оставим ссылки на все фотографии в максимально доступном разрешении.

7) Ланжероновская угол Ришельевской.



8) Городской совет в то время, вообще какой-то сверх притягательный. Посмотрите, какие на нём маркизы.



9) Одесский Спасо-Преображенский кафедральный собор



10) Сретенская церковь. Находилась она в районе Нового рынка. В 30-е годы была взорвана.



11) Успенский собор.



12) Закончим всё Куяльником. Который спасают-спасают, да никак не могут спасти. Хотя, на наше субъективное мнение, здравницы такого масштаба попросту не нужны современной Украине.



Оставляем ссылки на все фотографии в максимально доступном разрешении. Мы рекомендуем окунуться и присмотреться к истории:

1) Ланжерон

http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/FOTOGRAF/90672—0144.jpg

http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/FOTOGRAF/90672—0143.jpg

2) Малый фонтан (санаторий «Чкаловский», скалодром).

http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/FOTOGRAF/90672—0143.jpg

http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/FOTOGRAF/90672—0141.jpg

http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/FOTOGRAF/90672—0138.jpg

3) Потёмкинская лестница и виды порта

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http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/FOTOGRAF/90672—0116.jpg

http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/FOTOGRAF/90672—0114.jpg

http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/FOTOGRAF/90672—0113.jpg

4) Дюк и его окрестности.

http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/FOTOGRAF/90672—0120.jpg

5) Екатерининская площадь

http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/FOTOGRAF/90672—0118.jpg

6) Ланжероновская угол Ришельевской

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7) Городской совет

http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/FOTOGRAF/90672—0123.jpg

8) Спасо-Преображенский кафедральный собор

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9) Сретенская церковь

http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/FOTOGRAF/90672—0124.jpg

10) Успенский собор

http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/FOTOGRAF/90672—0125.jpg

11) Куяльницкий лиман

http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/FOTOGRAF/90672—0142.jpg

Фото: Стамбульский университет/Pastvu

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