В Украине уменьшилось производство стали и объёмы реализации промпродукции

За январь-сентябрь 2020 года производство стали в Украине сократилось на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, до 15,39 млн тонн, а также на 9,1% объёмы реализации промышленной продукции.

Об этом сообщают объединение предприятий «Укрметаллургпром» и Государственная служба статистики.

По предварительным данным ОП «Укрметаллургпром», за 9 месяцев 2020 года в Украине было произведено 15 млн тонн чугуна (на 1,5% меньше, чем за аналогичный период 2019 года), 15,39 млн тонн стали (на 6,2 % меньше), 13,79 млн тонн металлопроката (на 2,2% меньше).

За 2019 год в Украине было произведено 20,06 млн тонн чугуна (на 2,4% меньше, чем за 2018 год); 20,85 млн тонн стали (на 1,2% меньше); 18,20 млн тонн проката (на 0,9% меньше).

За январь-август 2020 года объёмы реализации промышленной продукции в Украине уменьшились на 9,1%, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, до 1,53 трлн грн. Из этого объема за пределы страны было реализовано промышленной продукции на 442,04 млрд грн.

Продукции добывающей промышленности и разработки карьеров за 8 месяцев 2020 года было реализовано на 213,13 млрд грн (на 25,0% меньше, чем за аналогичный период 2019 года), из которых за пределы страны — на 73,21 млрд грн. В том числе добытого каменного и бурого угля было реализовано на 37,32 млрд грн (на 35,4% меньше); сырой нефти и природного газа — на 47,36 млрд грн (на 45,5% меньше); металлических руд — на 105,32 млрд грн (на 9,3% меньше).

Продукции перерабатывающей промышленности за указанный период было реализовано на 105,32 млрд грн (на 7,2% меньше, чем за январь-август 2019 года), из которых за пределы страны — на 367,30 млрд грн.; продукции металлургического производства, готовых металлических изделий — на 232,34 млрд грн (на 17,9% меньше); продукции машиностроения — на 103,73 млрд грн (на 14,0% меньше).

Больше было реализовано произведённых пищевых продуктов, напитков и табачных изделий — на 360,36 млрд грн (на 3,0% больше). Также за 8 месяцев 2020 года было выработано, передано и распределено электроэнергии на 232,43 млрд грн (на 5,0% больше по сравнению с январём-августом 2019 года).

Как сообщала Одесса News, валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в январе-мае 2020 года сократился на 5,9%.