Если нет идей, как отметить Новый год, позвоните в Переполох, они вам его устроят

Если Вы ещё не задумывались над тем, когда, где и как отметить новогодние праздники, не заморачивайтесь.

Просто, сконтактируйте с агентством по организации мероприятий «Переполох».

Ивент агентство Переполох — это творческое объединение профессионалов с общими ценностями и видением идеального праздника. С первой встречи со своим клиентом тут стараются понять: что для него важно, что интересно, к чему привык, что может удивить и обрадовать.

Именно такой подход позволил агентству вывести организацию праздников на новый уровень, а клиенту получить в его лице помощника, понимающего желания лучше других.

Здесь работают настоящие волшебники, которые придумаю такое, что вам и не снилось, реальностью сделаю волшебную сказку, сэкономят Вам кучу времени, взяв на себя все организацирнные хлопоты, честны, прозрачны и искренни со своими клиентами.



Безукоризненная репутация — один из главных принципов ивент-агентства. Здесь действуют строго в рамках договора, а расчёты и сметы полностью прозрачны.

Словом, считайте, что, связавшись с «Переполохом», Новый год Вам будет обеспечен на высоком уровне.

Сотрудники агентства имеют отличный опыт в организации нескучной свадьбы, что называется «под ключ» — от выбора или застройки площадки до проводов последнего гостя.

Выездные фуршеты/банкеты, вечеринки по любому поводу круглый год: сотрудники ивент-агентства подберут ресторан, базу, меню с контролем качества оказания услуг.

А также тематические, весёлые, душевные, с гитарой у костра или в диско-баре встречи с друзьями или корпоративы с коллегами, детские праздники и дни рождения…

А ещё могут, по Вашему желанию, устроить такой розыгрыш Вашим друзьям или родственничкам, что те запомнят его надолго. пощекотать нервишки гостей, подстроив обыск или задержание. Выброс адреналина у виновника торжества и накал обстановки среди гостей, сменится облегчением и весёлым смехом.

Ивент-агентство выкладывается полностью и переживает за каждую деталь праздника. Сотрудников объединяет любовь к тому, что делают, и уважение к желаниям клиентов.