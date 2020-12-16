С 1 января бригада экстренной помощи должна прибыть через 10 минут после вызова

Кабинет Министров 16 декабря принял постановление, которым утверждается норматив прибытия бригад экстренной медицинской помощи на место происшествия.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства.

Так, согласно проекту постановления, обнародованного на сайте Кабмина, обращения к экстренной медпомощи делятся в зависимости от состояния пациента на критические, экстренные, не экстренные, не профильные.

Так, норматив прибытия экстренной медпомощи по критическим вызовам должен составлять 10 минут с момента поступления обращения к диспетчеру. Учитывая обстоятельства, не зависящие от организации экстренной медпомощи (дорожное движение, метеорологические, погодные условия, эпидситуация т.п.), допускается превышение этого норматива не более, чем в 25% случаев.

По экстренным вызовам норматив прибытия скорой составляют 20 минут с момента поступления обращения к диспетчеру. Учитывая обстоятельства, не зависящие от организации экстренной медпомощи допускается превышение этого норматива не более, чем в 15% случаев.

В случае не экстренных случаев диспетчер может порекомендовать пациенту обратиться к первичному звену или в ближайшее отделение экстренной медпомощи. В случае отсутствия такой возможности к пациенту может быть направлена ​​бригада скорой, которая не выполняет критические или экстренные вызовы.

Непрофильные обращения к экстренной медпомощи будут перенаправлять на первичное звено, или пациенту будет предоставляться дистанционная консультация.

Определять критерии помощи будет диспетчер приёма вызова оперативно-диспетчерской службы центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.

Как сообщала Одесса News, ещё в январе 2019 года бывшая и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что “скорую помощь” следует вызывать только тогда, когда температура тела превышает 40 градусов, а также в случае сердечной боли или проблем с дыханием.