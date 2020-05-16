В Одессе поднят флаг ЕС в честь Дня Европы

Одесса традиционно присоединилась ко Дню Европы, который отмечается ежегодно в третью субботу мая согласно Указу Президента Украины №339/2003 от 19 апреля 2003 года.

Как сообщает официальный сайт города, в этом году, учитывая карантинные ограничения в связи с пандемией COVID-19, представители дипломатических миссий, аккредитованных в Одессе, поздравляют одесситов в своих видеопоздравлениях.



Как отметил мэр Одессы Геннадий Труханов, последние годы Одесса прочно укрепила свой статус в европейской семье.

«Сегодня, как никогда, мы чувствуем наше единство и сплочённость. Борьба с пандемией ещё больше сблизила нас и показала, что глобальным вызовам можно противостоять только плечом к плечу. Одесса — это европейский город. И по форме, и по содержанию. Европейцы внесли колоссальный вклад в её создание и развитие. Сегодня мы бережно сохраняем это наследие, а также активно развиваем международное сотрудничество. Мы благодарны представителям дипломатических миссий, аккредитованных в Одессе, за доверие и многолетнюю дружбу. Эта дружба не носит формальный характер, а даёт старт действительно важным социальным городским проектам», — сказал Геннадий Труханов.

Сегодня на Думской площади и возле административных зданий поднят флаг Евросоюза.

Видео: «Одесса»