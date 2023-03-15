За систематические поборы с малого бизнеса в Черноморске будут судить чиновника

Прокуроры Суворовской окружной прокуратуры г. Одессы направили в суд обвинительный акт в отношении главного специалиста по благоустройству одной из поселковых администраций Черноморского горсовета Одесской области по факту получения им неправомерной выгоды.

Об этом сообщает Одесская облпрокуратура.

Следствием установлено, что служащий получил 2700 долл. США взятки у частного предпринимателя за беспрепятственное размещение на территории посёлка объектов торговли.

«За «вознаграждение» он обещал не создавать искусственных препятствий и ускорить получение разрешения на торговлю. Сумму взятки, от 200 до 600 долларов США, мужчина рассчитывал в соответствии с видом товара, сроком и местом торговли», — говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранители задержали служащего сразу после получения взятки.

В настоящее время обвиняемый отстранён от занимаемой должности.

Как сообщала Одесса News, и.о. директора одного из государственных предприятий подделала документы по объёму выполненных работ на спортивном объекте в селе Лиманка под Одессой, наполнив свой карман на 3,6 миллионов гривен.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе событий.