Певец из Одессы Меlovin попал в 10-ку финалистов Нацотбора на Евровидение-2024

Объявлены имена и названия песен 10 финалистов национального отбора на Евровидение-2024.

Об этом сообщает Суспільне Культура.

Услышать избранные песни украинцы смогут в январе.

«Среди участников лонглиста, не попавших в список финалистов по результатам прослушивания, проведут рейтинговое онлайн-голосование в мобильном приложении «Дія» — оно определит 11-го участника финала.

Полный список финалистов будет обнародован до 29 декабря.

В финал национального отбора вошли:

alyona alyona&Jerry Heil (Teresa&Maria),

Drevo (Endless chain),

Ingret (Keeper),

Меловин (DREAMER),

Нахаба (GLASSS),

Nazva (Slavic English),

Skyller (Time is running out),

Yagody (Tsunamia),

Яктак (Lalala),

Ziferblat (Place I Call Home).

По словам музыкального продюсера национального отбора на Евровидение-2024 Дмитрия Шурова (Pianoбой), «несколько участников прошлогоднего лонглиста за год совершили мощный рывок и доказали, что уже готовы выходить в открытый космос, ещё зазвучали новые артисты, а также вернулись с сильной и новой мотивацией для всех известные лица. Как заявил Шуров, это «объективно самые крепкие артисты, которые максимально готовы представить Украину на международной сцене».

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Для справки. Финал нацотбора состоится в феврале 2024 г. в формате телевизионного концерта. Как и в предыдущие годы, победитель или победитель отбора, который представит Украину на Евровидении-2024, определят по результатам голосования жюри и зрителей.

68-й песенный конкурс Евровидения состоится в мае 2024 года в шведском Мальме. Гранд-финал будет проведён на стадионе Malmö Arena 11 мая. Полуфиналы, в одном из которых примет участие и представитель от Украины, состоятся 7 и 9 мая.

67-е Евровидение состоялось в британском Ливерпуле,на котором группа TVORCHI представила Украину с песней Heart of Steel и заняла шестое место в финале.

Фото: eurovision.tv