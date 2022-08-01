Маленький смартфон с большими возможностями

Большинство производителей стараются увеличить размер своих гаджетов. Это не всегда удобно для пользователей: у людей с маленькими ладонями часто возникают проблемы с эксплуатацией устройств с диагональю более 6 дюймов.

Компания Samsung пошла другим путём: последние новинки от Самсунг получили гибкий экран. Яркий пример – Самсунг Flip3.

Необычная конструкция и компактный формат

В сложенном виде устройство занимает минимум места. Его можно носить не только в сумочке, но и в небольшом кармане. Гаджет по достоинству оценят пользователи любого пола. Ведь всегда можно выбрать корпус в следующих расцветках:

кремовый;

зелёный;

фиолетовый;

фантом черный.

В сложенном состоянии новинка имеет длину чуть более 10 см. В разложенном диагональ экрана составляет 6,7 дюйма.

Помимо главного экрана, есть и второй на наружной поверхности. На него также можно вывести различные изображения: от заставки и часов до погоды и других данных. Фотосъёмка возможна даже в том случае, если смартфон закрыт. Особенно удобно так делать селфи. При этом фотография выводится на наружный экран.

Удобство использования и надёжность

Гибкая конструкция – это не просто попытки сделать смартфон выделяющимся на фоне других. Такой тип экрана может находиться не только в полностью закрытом или полностью открытом состоянии. Алюминиевый каркас позволяет открывать дисплей под нужным углом. Например, во время телефонного разговора нужно просто установить смартфон на стол и установить его под удобным углом. Можно также разделить экран на две области, где верхняя будет использоваться для просмотра фото, а нижняя – для общения с друзьями.

Некоторые пользователи могут отметить, что такая конструкция менее надёжна, чем все привычные моноблоки. Но это не так. Во-первых, сам главный дисплей защищён от повреждений, так как скрыт. Во-вторых, производитель гарантирует 200 тысяч циклов открывания/закрывания, а этого хватит не менее чем на 7-10 лет.

Кроме того, устройство защищено от попадания пыли и воды по стандарту IPX8. То есть ему не страшны даже случайные падения в воду.