В Одесском зоопарке родился муфлончик

В Одесском зоопарке у семейства европейских муфлонов появилось потомство.

Об этом сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета.

Отмечается, что малыш здоров и уже активно познаёт окружающий мир.

Одесский зоопарк приглашает посмотреть малышей.

Для справки. Муфлон – жвачное парнокопытное рогатое животное, основную часть его рациона составляют травы и злаки. Новорожденные ягнята развиваются быстро и через 1-2 часа после появления на свет становятся на ноги и даже могут прыгать. Первое время мать кормит младенцев своим молоком, а немного повзрослев, ягнята начинают употреблять ту же еду, что и взрослые особи.

Одесса News сообщала о рождении в Одесском зоопарке телёнка серой венгерской породы и жеребёнка Пржевальского.

Фото: Одесский зоопарк

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