16 января — в первый день Открытого чемпионата Австралии по теннису — в борьбу вступят четыре представителя Украины. Первая «ракетка» страны Элина Свитолина, родом из Одессы, которая посеяна на турнире…
Аэрокосмическое агентство NASA показало новое изображение Юпитера, которое было получено аппаратом Juno. Об этом сообщает сайт NASA. На снимке видны мощные ураганы, так называемое «жемчужное ожерелье» планеты, а также знаменитое…
В новом списке самых дорогих городов мира от Украины высшую ступеньку заняла Одесса. Об этом сообщает Украина Туристическая. Таким образом, «жемчужина у моря» обошла Киев по стоимости жизни, заняв 454-е…
Одессит Виктор Боев в экипаже латвийской яхты переплыл Атлантический океан и занял первое место в круизном дивизионе. Об этом сообщает Одесса.net сайт. «Завершилась ежегодная трансатлантическая регата ARC 2016 (Atlantic Rally…
Суд Лос-Анджелеса завершил бракоразводный процесс актеров Джонни Деппа и Эмбер Херд. Об этом сообщает 13 января New York Daily News. Сообщается, что дело о разводе рассматривалось восемь месяцев. Суд отказался…
На территории Одесской области ночью 28 декабря зафиксированы незначительные толчки землетрясения. Об этом сообщает пресс-служба главного управления Госслужбы чрезвычайных ситуаций Украины в Одесской области. «Около 01 час. 21 мин. в…
Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе одессит Василий Ломаченко признан лучшим боксером 2016 года по версии авторитетного американского боксерского портала Fightnews.com. Портал отмечает, что в 2016-м украинец…
Британский музыкант и певец Джордж Майкл умер у себя дома в Оксфордшире на 54-м году жизни. Об этом сообщает BBC. Смерть исполнителя подтвердила и местная полиция. Причины смерти не уточняются….
25 декабря самолет Ту-154 Минобороны России, пропавший в районе Сочи, упал в Черном море на седьмой минуте полёта. Об этом сообщает ТАСС. Отмечается, что обломки фрагментов корпуса нашли в полутора…
Парламент Молдовы принял в первом чтении законопроект, согласно которому вино — пищевой продукт. Об этом сообщает Укринформ. «Мы делаем вид, что не замечаем тот факт, что крепкие алкогольные напитки в…
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