Одеситка Вікторія Мотрічко стала у Китаї другою жінкою планети з шашок

В китайському місті Ксинтай завершився етап Кубку світу з шашок, в якому брала участь знана шашистка Вікторія Мотрічко.

Телефоном з Пекіну Вікторія розмовляла з копеспондентом Одесса News.

«У загальному заліку я — сьома, серед жінок — друга», — поінформувала Вікторія щодо підсумків змагань.

Одеська спортсменка не задоволена своїми результатами.

«Турнір провела слабко. Моє щастя, що в останньому турі вдалося перемогти міжнародного гросмейстера, чемпіона Азії 2022 року з Монголії. Таким чином, зі слабким коефіцієнтом поділила 2-7 місця в основному турнірі, обійшовши в останньому турі за очками більшу частину своїх конкурентіок-жінок, коефіцієнти яких були досить сильні», — сказала Вікторія.

Після невеликого перепочинку Вікторія відправляється до США, де за 10 днів розпочинається 12-й Відкритий чемпіонат США з міжнародних шашок US OPEN 2024 Kolman Turiy Memorial.

Одесса News повідомляла, що Вікторія Мотричко у червні 2024 року стала чемпіонкою Європи з міжнародних шашок в Італії, здобувши «золото» у класичній грі.

Фото: Вікторія Мотрічко

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