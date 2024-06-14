Одеська шашистка Вікторія Мотрічко підтвердила статус найкращої в Європі

Одеситка Вікторія Мотричко стала чемпіонкою Європи з міжнародних шашок в Італії, здобувши «золото» у класичній грі.

Про це повідомили сама спортсменка на своїй сторінці у Facebook та офіційний сайт змагань.

Вікторія стала переможницею, набравши 14 очок. Другою у підсумку стала представниця Нідерландів Дар’я Ткаченко, третьою — спортсменка з Польщі Наталія Садовська.

В інтерв’ю кореспонденту Одесса News Вікторія, підсумовуючи участь у Чемпіонаті, сказала: «8 днів видалися наднапруженими. Дуже рада черговому титулу, якого я ще не мала. Перемога у класичній програмі вважається найпрестижнішою. До цього 5 разів отримувала золоті медалі чемпіонатів Європи лише у рапіді та бліці».

Вікторія додала, що «перший свій титул чемпіонки Європи здобула у Празі рівно 10 років тому, день у день, 7 червня».

Загалом чемпіонат Європи з шашок-100, що відбувся у К’янчіано-Терме (Італія), який тривав з 2 по 9 червня, завершився тріумфально.

Окрім Вікторії, у трьох програмах – класичній, швидкій та бліц – наші спортсмени вибороли 4 медалі різного ґатунку. У класичній програмі збірна України серед жінок посіла перше місце.

У змаганнях серед жінок результативно відзначилися гросмейстерки Вікторія Мотрічко з Одеси та Олена Коротка з Кам’янського (Дніпропетровська область). Олена Коротка виборола «срібло» у змаганнях зі швидкої гри.

Є медальний доробок і у чоловічих перегонах. Тут відзначився харків’янин Юрій Анікєєв, який став переможцем у рапіді.

За словами Вікторії, наприкінці травня було підписано перші документи щодо матчу за звання чемпіонки світу, який відбудеться з 20 грудня до 10 січня. «Зараз активно готуємось до цього важливого матчу. Планую грати кожен місяць по турніру в найближчі місяці (Рига, Китай, США), сподіваюся не збожеволіти».

Одесса News повідомляла про участь Вікторії Мотрічко в командному чемпіонаті світу у португальській Альбуфейрі.

Фото: Вікторія Мотрічко /Facebook

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