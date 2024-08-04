«Тузлівські лимани: війна та мир» (випуск 94-й): контрасти заповідної зони

Частина праціників Національного природного парку «Тузлівські лимани», що на Одещині, самовіддано служать Україні на полях битв з окупантом, а ті, хто залишився, продовжують боротьбу з тими, хто розкрадає природне надбання.

Про одного такого «мрійника» встановити свій контроль над Парком і поставити свою людину «кишеньковим директором» розповів доктор біологічних наук, одеський еколог Іван Русєв.

«Протягом 2023-2024 років посадова особа Південного офісу Держаудитслужби Олександр Ставнійчук за зверненням народних депутатів Олександра Ткаченка та Антоніни Славицької під виглядом перевірки намагалися у будь-якій спосіб ускладнити роботу НПП «Тузлівські лимани», але продемонстрували лише власну некомпетентність та відверте незнання чинного законодавства», — пише Іван Русєв.

За його словами, для дискредитації в.о. директора НПП Ірини Вихристюк на офіційному сайті Держаудитслужби була розміщена викривлена інформація, начебто щодо звернення СБУ для перевірки Парку, але потім зникло само звернення СБУ і з’явились звернення нардепів Ткаченка та Славицької, котрі «мріють поставити на місце Ірини Вихристюк керівником нацпарку зі свого браконьєрського бесарабського оточення».

Олександр Ставнійчук

«Особиста зацікавленість начальника Південного офісу Держаудитслужби Олександра Ставнійчука на «підтримку» нардепів пояснюється дуже просто – в корупційних екологічних схемах в Одеській області він не остання людина. З 2014 року Ставнійчук очолював Держекоінспекцію в Одеській області, а пізніше – Держекоінспекцію Північно-західного регіону Чорного моря. Прийшов у 2014 році в екологічні установи за «корупційною квотою» Миколи Злочевського. Наприкінці 2009 р. Ставнійчук потрапив в патронатну службу міністра екології в уряді Юлії Тимошенко. Ймовірно, не в останню чергу — через зв’язки своєї матері, Вікторії Георгіївни, яка у Верховній раді 6 скликання (якраз у період закінчення перебування на посадах урядовців Тимошенко) пізніше була помічницею одіозного нардепа і підприємця Миколи Злочевського», — інформує Русєв.

Одеський еколог та Ірина Вихристюк неодноразово інформували громадськість про дахування Ставнійчуком різних угруповань по дерибану природно-заповідних земель на Дністрі у «Тузлівських лиманах».

Іван Русєв звертає увагу на те, як обійняв свою посаду нинішній очільник Південного офісу Держаудитслужби.

«І що цікав, З червня 2023 року О.Ставнійчук дивним чином очолив Південний офіс Держаудитслужби. Призначення О. Ставнійчука проходило «за спрощеною процедурою» — без підтвердження знання державної мови, без обов’язкового для цієї посади диплома про освіту за фахом економіка або фінанси/аудит. Що найцікавіше — без допуску до державної таємниці… З огляду на майбутні виклики повоєнного відновлення і необхідності здорового, прозорого контролю за витратою багатомільярдних коштів — це велике запитання до кадрових принципів і в цілому адекватності і ефективності менеджменту діючого керівництва Держаудитслужби, якій потрапив в керівні органи держави з часів Януковича», — повідомляє Іван Русєв.

Науковець інформує, що нещодавно цілий місяць три працівника Держаудитслужби перевіряли роботу НПП «і нічого протиправного знайдено не було».

«Після того, як дії посадовців Держаудитслужби не спрацювали, естафета щодо дискредитації Ірини Вихристюк перейшла до вищих посадових осіб Одеської обласної військової адміністрації. Були направлені листи голови ОВА Олега Кіпера та його заступника Андрія Фігеля на ім’я Міністра Міндовкілля Руслана Стрільця щодо кадрових рішень, а попросту звільнення Ірини Вихристюк, після чого представники громадського суспільства почали збирати підписи під зверненням до Міністра.

За думкою Русєва, «підґрунтям, окрім принципової позиції керівництва нацпарку щодо збереження заповідних території, може бути жорстка критика Регіональної комплексної програми з охорони навколишнього середовища Одеської області на 2024-2028 роки з боку співробітників Нацпарку “Тузлівські лимани”, зокрема, Ірини Вихристюк.

Зважаючи на висновки екологів, ця розроблена в апараті облдержадміністрації програма є суто лобістським документом, що не враховує сучасний стан довкілля Одещини та воєнний стан в Україні, фінансово не збалансований, має велику кількість помилок.

Фахівці в сфері екології сходяться на думці, що реалізація програми вартістю 4 мільярди гривень призведе тільки до погіршення екологічної ситуації в області.

«У такому вигляді програму треба відкликати, її треба кардинально переробляти. Подано позов до суду», — пише Русєв.

Іван Русєв

На завершення свого повідомлення одеський еколог згадує принагідно іншого борця н Нацпарком і його працівниками — попередника О. Ставнійчука Олега Муратова, який «також «штормив» Нацпарк і причому нічого не знайшов».

«Олег Муратов, колишній заступник голови Одеської обласної державної адміністрації. У 2016-2020 роках очолював Південний офіс Держаудитслужби. Наприкінці 2020 року став заступником тодішнього голови ООДА Сергія Гриневецького. Після того, як військову адміністрацію очолив Максим Марченко, Муратов залишився на посаді заступника. Весь час лобіював звільнення Ірини Вихристюк, тому що контролював браконьєрство та виснаження природних ресурсів в об’єктах природно-заповідного фонду Миколаївської та Одеської областей. Мав «своїх людей» в керівництві НПП «Білобережжя Святослава», «Нижньодністровський» та інших. Намагався призначити ”свою людину” в НПП «Куяльницький». Зараз відсторонений від виконання обов’язків та знаходиться під слідством за звинуваченням у шахрайстві в особливо великих розмірах», — нагадує Іван Русєв давні суперечки керівництва НПП з цим чиновником.

«Сподіваємось, що не за горами і вирок для корупціонера Ставнійчука», — резюмує Іван Русєв.

Фото: Іван Русєв/Facebook, Укрінформ

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