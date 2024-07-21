«Тузлівські лимани: війна та мир» (випуск 92-й) — подвійні стандарти одеської влади

До Національного природного парку «Тузлівські лимани», що на Одещині, завітала група кінематографістів, котра на замовлення Міндовкілля знімає документальне кіно про вплив війни, яку ведуть російські окупанти, на довкілля, особливо на об’єкти природно-заповідного фонду.

Фільм знімається поки що під умовною робочою назвою «Врятуй мене», пише на своїй сторінці у Facebook знаний одеський еколог, доктор біологічних наук Іван Русєв.

За його словами, маршрут знімальної групи заздалегідь погоджується з військовими структурами.

«Дісталися й нашого Національного парку. Попрацювали ми разом під суворим наглядом супроводжуючих прикордонників із Одеси. І ось коли журналісти і кіношники запланували у неділю вихід до Чорного моря у рекреаційній зоні Расейка, прес-офіцер прикордонників Олександра суворо заявила: «…не потрібно туди їхати, тому що там багато людей і ви їх знімете, а вони, — ці люди не повинні там бути, тому що вихід до моря заборонено….».

Після цієї цитати Іван Русєв поставив знаки запитання та оклику не випадково: відомо, що пляжі в Одесі й усій Одеській області з 2022 року заборонено відвідувати. Кожного разу, в кожному окремому випадку, по кожному пляжу анонсується дозвіл після ретельної перевірки на безпеку відповідних служб. Наразі, на території НПП «Тузлівські лимани» таких пляжів немає.

Одеська облвійськадміністрація у серпні 2023 року видала наказ, в якому підкреслюється, що Чорне море залишається лінією фронту, і діє спільне розпорядження обласної влади та військового командування «про заборону на в’їзд та перебування на узбережжі Чорного моря, а також у затоках, внутрішніх морських водах та на територіях пляжних зон, розташованих у межах прибережної захисної смуги Чорного моря на території Одеської області».

Цей наказ чинний і зараз, — наголошує Русєв. І раптом — «не повезем в заборонену зону кіношників, бо там повно відпочиваючих».

З обуренням оцінює ситуацію науковець, якому згідно з цим наказом не можна перебувати в цій зоні аби елементарно виконувати свої службові обов’язки, зокрема, проводити наукові дослідження, а бажаючим засмагнути — будь ласка.

«На пляжах у Національному парку біля Расейки, Катранки, Лебедівкі відпочивають тисячі людей. А в Лебедівці ще є й загроза обвалу обривів, де є спеціальні інформаційні щити. І замість того, щоб виконувати наказ ОВА, прикордонники та поліція просто закривають собі і журналістам очі. Хоча патрулі, які стежать за виконанням правил воєнного часу в прибережній зоні, мають право затримувати осіб, перевіряти документи, вилучати підозрілі предмети, обмежувати пересування осіб та транспортних засобів, входити на територію та у приміщення підприємств і житлових будинків, використовувати засоби зв’язку та транспортні засоби для службових потреб, а також застосовувати заходи фізичного впливу відповідно до чинного законодавства», — пише Русєв.

За його переконанням і думкою керівництва НПП, «при належній організації відпочинку і дотримування правил безпеки все можна було б організувати і не влаштовувати подвійні стандарти. Як це, наприклад, організували в с.Приморське Ізмаїльського району». Про це писала Одесса News.

Одесса News розповідала про боротьбу працівників НПП «Тузлівські лимани» з браконьєрами та чиновниками, які їм потурають.

Фото: Іван Русєв/Facebook

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