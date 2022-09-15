США поставят Украине 2 млрд м³ газа

Украина достигла договорённостей с добывающими компаниями из США о поставках 2 млрд м³ газа в четвёртом квартале этого и в первом квартале 2023 года.

Об этом со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля сообщает Правительственный портал.

По его словам, правительство также ведёт переговоры со странами Северной Европы, в частности с Норвегией, о предоставлении дополнительных объёмов топлива.

Премьер проинформировал, что в газовые хранилища Украины на данный момент закачано более 13,2 млрд м³, к 1 октября запас планируется довести до 14,5–15 млрд м³.

Запасы угля на складах страны в середине сентября составляют 2,2 млн тонн угля. К началу отопительного сезона хранилища рассчитывают заполнить полностью, до 2,5 млн тонн вместимости.

Шмыгаль подчеркнул, что Кабмин готовится к разным сценариям прохождения отопительного сезона, в том числе и к тем, которые связаны с военными рисками.

Кроме топлива, правительство уже закупило почти 1,5 тыс. мобильных генераторов, десятки резервных котлов и около 100 электростанций.

Кстати. 7 июня в Украине создали штаб по подготовке к отопительному сезону во время военного положения. Шмыгаль заявлял, что из-за войны и постоянных российских обстрелов инфраструктуры убытки энергетической системы уже «достигли десятков миллиардов гривен».

Президент Зеленский говорил, что из-за агрессии России это будет «самая сложная зима за все годы независимости».

Температура в домах в этом отопительном сезоне будет на четыре градуса ниже нормы, заявил глава «Нафтогазу України» Юрий Витренко.

Как сообщала Одесса News, Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о введении моратория на повышение тарифов на газ и тепловую энергию для населения до завершения действия военного положения.

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