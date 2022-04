Легендарная рок-группа Pink Floyd впервые за 30 лет выпустит новую песню — об Украине

Легендарная британская рок-группа Pink Floyd впервые с 1994 года выпустит новую песню. Она записана в поддержку украинского народа.

Как сообщает Укринфор, ссылаясь на Metro, песня называется Hey Hey Rise Up («Эй, эй, вставай»).

Отмечается, что все средства от её продаж пойдут на гуманитарную помощь для Украины.

Записанный на прошлой неделе трек содержит вокал украинского музыканта Андрея Хлывнюка («Бумбокс»), взятый из клипа, который он опубликовал в Instagram. В нём Хлывнюк поёт песню «Ой, у лузі червона калина» на Софийской площади в Киеве.

«Мы, как и многие из них (украинцев – ред.), чувствуем ярость и разочарование этого подлого акта вторжения против независимой, мирной демократической страны. Многие люди были убиты одним из крупнейших государств мира», — отметил гитарист и вокалист Pink Floyd Дэвид Гилмор, у которого невестка из Украины.

Как сообщала Одесса News, благотворительный фонд All Within My Hands Foundation легендарной группы Metallica пожертвовал 500 000 долларов США в помощь украинским беженцам.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod

Поделиться ссылкой: Telegram

Facebook

Twitter

Печать