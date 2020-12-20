В морпорту «Южный» пограничники нашли 54 кг кокаина на $12 миллионов

В морском порту «Южный» пограничники обнаружили 54 кг кокаина стоимостью 12 млн долларов.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

«Наркотики прибыли в Украину в «Морской порт Южный» из Эквадора в контейнере с грузом фруктов», — отмечается в сообщении.

Отмечается, что кокаин весом 54 кг был расфасован в 46 брикетах и ​​спрятан в вентиляционных люках контейнера. Ориентировочная стоимость изъятых наркотиков на «чёрном» рынке достигает 12 миллионов долларов США.

Правоохранители знали заранее, что конечным пунктом доставки «элитного наркотика» должна была быть одна из стран ЕС, поэтому они осуществили оперативное сопровождение контейнера и остановили контрабандный груз наркотиков с территории Украины в международном пункте пропуска «Староказачье».

«Начато уголовное производство по ст.305 УКУ «Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств», — говорится в сообщении.



Кстати. Только в этом году в морских портах Одесской области сотрудникам Госпогранслужбы удалось обнаружить более 500 кг кокаина.

Как сообщала Одесса News, в ноябре 2020 года очередная партия наркотиков в ящиках с бананами из Эквадора была задержана в Одесском морском порту.

Фото и видео: Госпогранслужба