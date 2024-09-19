Швейцария предоставит ₣58,7 миллиона на цифровизацию Украины

Украина и Швейцария подписали меморандум о сотрудничестве в сфере трансформации публичного управления и цифровизации регионов, в рамках которого в 2024-2028 годах будет предоставлено 58,7 млн ​​франков (69,4 млн долларов).

Об этом сообщило Министерство цифровой трансформации Украины.

Отмечается, что меморандум подписали вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров и посол Швейцарии в Украине Феликс Бауманн.

«В течение 2024 – 2028 годов Швейцария через Швейцарское агентство по развитию и сотрудничеству (SDC) выделит 58,7 млн ​​швейцарских франков. Проекты будут реализовываться в рамках программы EGAP, выполняемой Фондом Восточная Европа», — говорится в сообщении.

В рамках меморандума цифровизация будет продолжена в сферах здравоохранения, образования, электронного нотариата, гуманитарного разминирования. Также часть средств будет направлена ​​на перезапуск Государственной службы статистики.

Кроме того, средства будут направлены на цифровое развитие прифронтовых общин и поддержку украинцев, пострадавших от полномасштабной войны, — внутренне перемещённых лиц, людей с инвалидностью и жителей деоккупированных регионов.

Для справки. За всё время сотрудничества с 2015 года Швейцария выделила более 30 млн франков на развитие цифровизации в Украине. Вместе с партнёрами запущена «Дія», реализуется реформа Госстата, внедряется «Мрія», запущен брак-онлайн и ещё десятки электронных сервисов.

Как информировала Одесса News, ещё 2 марта 2022 года Михаил Фёдоров заявлял, что впервые в мировой истории начинается кибервойна: «Кибервойна открытая и масштабная, с участием государственных органов, спецслужб, хакеров (и не только «белых») и всего патриотического ІТ-сообщества».

Фото: Минцифры

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