За неделю на юге освобождено 169 км² территории, что равно площади всей Одессы

Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском, Бердянском и Бахмутском направлениях.

Об этом 10 июля в Facebook сообщил Генеральный штаб Вооружённых сил Украины.

За минувшую неделю в результате наступательных действий на Мелитопольском и Бердянском направлениях подразделения ВСУ продвинулись более чем на 1 км, а с начала наступления – на 8,6 км.

«За прошедшую неделю на юге Украины освобождено более 10 км² украинской земли. С начала наступления на Мелитопольском и Бердянском направлениях силы обороны Украины освободили от российских захватчиков 169 км². Что приблизительно соразмерно с площадью города Одесса! На этих территориях проходят мероприятия по разминированию местности», – говорится в сообщении.

На Бахмутском направлении на прошлой неделе украинские воины освободили от российских захватчиков 4 км² территории. В общей сложности, освобождённая площадь на этом направлении составляет 24 км².

Как сообщала Одесса News, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение из артиллерии, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

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