Одеська королева шашок виступає на турнірі за Кубок світу у Франції

Одеська шашистка Вікторія Мотрічко бере участь у турнірі на Кубок світу у французському містечку Дрансі.

Як повідомила кореспонденту Одесса News сама Вікторія, турнір відкрився 29 квітня й триватиме до 6 травня.

«Для участі у турнірі подали заявки 68 спортсменів з різних куточків світу, зокрема, зі Сполучених Штатів, Польщі, Франції, Нідерландів, інших країн. З України на турнір приїхали разом зі мною ще 10 спортсменів», — сказала нашому кореспонденту Вікторія Мотрічко.

Як повідомляла Одесса News, у Вікторіі дуже потужний світовий рейтинг, а напередодні турніру у Франції прийшло повідомлення про отримання одеською королевою шашок Сертифікату за досягнення нею рейтингу понад 2250, що дає знаній одеситці право підтвердити багаточисельні виконані норми не тільки жіночого, але й чоловічого интернаціонального майстра.

Турнір у Дарсі в розпалі, то будемо чекати результатів виступу Вікторії Мотрічко, про що повідомимо наших читачів.

До речі, наприкінці травня Вікторія планує взяти участь у міжнародному турнірі в Салоу (ІспанІя).

Фото: Вікторія Мотрічко/Facebook

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