Одессит Артём Галис стал финалистом телепроекта «Україна має талант»

19 декабря в очередной программе телевизионного проекта «Україна має талант» на канале СТБ были объявлены имена финалистов.

Среди 110 отобранных в результате кастинга в финал попали лишь 11 участников. Одним из них стал одессит Артём Галас.

Ярким, запоминающимся голосом и скромностью покорил 14-летний Артём сердца зрителей и членов жюри, исполнивший номер из рок-оперы «Моцарт», о чём сообщала Одесса News.

«Надо не облажаться», — дал себе установку перед выступлением одессит и выполнил её: все четверо судей сказали Артёму «да».

Одесситы хорошо знают Артёма, который в прошлом году на конкурсе «Одесса встречает друзей» за исполнение песни «Show must go on» выиграл Гран При. В декабре этого года он стал победителем в номинации рейтинга «Одессит года» «Будущее Одессы».

Финал телепроекта с участием Артёма Галиса пройдёт 25 декабря.

Фото: СТБ

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