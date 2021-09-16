Одесские полицейские вернулись с зоны проведения ООС

Одесские полицейские вернулись с зоны проведения Операции объединённых сил.

Об этом сообщает Нацполиция Украины в Одесской области.

Отмечается, что в течение двух месяцев сводный отряд бойцов батальона патрульной службы особого назначения «Шторм», работников районных отделов полиции и патрульной полиции обеспечивал правопорядок в Мариуполе Донецкой области.

В Одессе ребят, которые 15 сентября вернулись домой, встречали родные и друзья, руководство и коллеги, ветераны и волонтёры, курсанты Одесского полицейского вуза и школьники.

«Для нас большая радость — встречать вас, наших героев, которые уже не один год с честью и достоинством защищают наше государство. Вы — пример мужества и верности присяге. Я искренне благодарю вас за службу», — обратился к бойцам глава ГУ НП в Одесской области Николай Семенишин, отметив лучших из лучших грамотами, знаками почёта и благодарностями.

Поздравили правоохранителей дети, поблагодарив за возможность жить под мирным небом, учиться и заниматься любимыми делами, подарив им каравай как символ мира, благополучия и спокойствия.



Накануне в очередную ротацию в Донецкую область отправились 35 работников одесской полиции.

Как сообщала Одесса News, в августе 2021 года Служба безопасности Украины в Одесской области разоблачила чиновника, который требовал от участников Операции объединённых сил (ООС) 50% «отката» за премии.

Фото и видео: Отдел коммуникации полиции Одесской области

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