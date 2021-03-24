Гигантский контейнеровоз сел на мель, закрыв проход по Суэцкому каналу

Гигантский контейнеровоз сел на мель и заблокировал проход по Суэцкому каналу.

Об этом передаёт британское издание City A.M., пишет Страна.ua.

«В Египте произошло необычное ЧП. Здесь, огромный контейнеровоз Ever Given (длина судна 400 метров, водоизмещение 200 000 тонн — Ред.), который шёл под флагом Панамы, сел на мель в южной части Суэцкого канала и полностью перекрыл движение», — говорится в сообщеении.

Отмечается, что судно стоит поперёк канала, заблокировав движение в обоих направлениях. Попытки повернуть судно не удаются. Буксиры уже в течение нескольких часов пытаются сдвинуть контейнеровоз.

По данным международной системы позиционирования судов (AIS), в настоящее время к югу от Суэцкого канала в Красном море скопилось большое количество кораблей, которые ждут своей очереди на проход.

Ever Given, на борту которого находятся тысячи тяжеловесных контейнеров, направляется из Китая в нидерландский порт Роттердам.

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