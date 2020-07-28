Подозреваемый в нападении на лидера одесской «Спільної мети» признал свою вину

27 июля Одесский апелляционный суд рассмотрел апелляционную жалобу адвоката подозреваемого в нападении на руководителя ОО «Спільна мета» Владимира Савченко по поводу избрания нападающему меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

По информации в Телеграмм-канале организации, «в ходе судебного заседания подозреваемый признал свою вину в совершении нападения и выразил искреннее раскаяние, а также извинился».

Отмечается, что следующее судебное заседание назначено на 30 июля.

Как сообщала Одесса News, 17 июля Приморским райсудом в Одессе избрана мера пресечения подозреваемому в нападении на руководителя правозащитной организации «Спільна мета» Владимира Савченко в виде содержания под стражей на 60 суток.

Подозреваемый — 29-летний уроженец Днепропетровской области, который 9 июля в Одессе, на пешеходном переходе под офисом ОО «Спільна мета» на площади 10 апреля, совершил нападение.

Савченко и возглавляемая им общественная организация активно противодействуют незаконной застройке побережья.