Песня воскресенья на Одесса News: Наталка Карпа, «Все буде Україна»

Украинская певица Наталка Карпа 22 августа в YouTube презентовала клип на песню «Все буде Україна», который снял украинский режиссёр Любомир Левицкий.

По словам артистки, песню ей помогла написать дочь Злата.

«Если бы не дочь и её напевы «Гоя, гоя, гоя – все буде Україна», у меня не было бы такой замечательной песни. Она выступила своего рода моим продюсером», – призналась артистка.

Карпа также отметила, что всегда мечтала работать с Левицким.

«Во время войны есть моменты, которые ты себе позволить не можешь, в частности, масштабное видео. Лучше эти деньги передать армии. Последняя работа – это простые вещи, минимизированные бюджеты, которые помогали мне снимать мои друзья. Долго думала, долго не выпускала и ждала киношной экранизации, и это получилось. Как я люблю говорить: «Господь благословил». На моём пути случился режиссёр, с которым я всегда мечтала поработать. Это не просто режиссёр, это кинорежиссёр, снимающий гениальные работы, и он поделился со мной сильной работой, – рассказала она. – Любомир снимал видео для десантно-штурмовых войск, и я тогда поняла, что, если интегрировать эту работу в мою песню, должен получиться хороший результат. Я надеюсь, что эта работа коснётся как можно больше людей, это тот случай, когда песня и клип усиливают друг друга».



Приспів: Гоя-гоя-гоя! Все буде Україна!

Гоя-гоя-гоя! І зацвіте калина!

Гоя-гоя-гоя! І мова солов’їна!

Гоя-гоя-гоя! Все буде Україна!



В душі живе зима і лютий нас не покидає,

Ранок, наче потрясіння, вже роки триває…

Хто не жив посеред бурі, той ціни

Не знає сили крізь біль сіяти добро!..

Крізь біль сіяти добро!..

біль сіяти добро!..

Крізь біль сіяти добро

Там, де залишились руїни…

З першим криком ти в мені на серці

Проросла колосками,

Любов до рідної землі нас всіх тримає,

Як при народженні обійми мами!..

Приспів.

В серці сяйво віри всіх людей разом тримає,

Хто душею щирий, той в любові не згасає,

Хто гартує сталь вогні, той точно знає,

Будуть сили крізь біль сіяти добро!..

Крізь біль сіяти добро!..

Крізь біль сіяти добро

Там, де залишились руїни…

З першим криком ти в мені на серці

Проросла колосками,

Любов до рідної землі нас всіх тримає,

Як при народженні обійми мами!..

Приспів.

Гоя-гоя-гоя! Все буде Україна!

Гоя-гоя-гоя! І там, де руїна зацвіте калина!

Гоя-гоя-гоя! По всій країні

Звучить наша рідна, солов’їна!

Гоя-гоя-гоя! Все буде Україна!

Приспів.

Наталка (Наталья) Карпа родилась в 1981 году в городе Добромиле. Она заслуженная артистка Украины (2009). Её супруг Евгений Терехов – герой АТО, известный как Титановый Джексон. Пара оформила отношения в 2016 году, а в 2019-м у них родилась дочь.

Песней прошлого воскресенья на Одесса News была песня «Буйна» в исполнении украинской певицы Русланы.

Видео: Natalka Karpa/YouTube

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