Одеська шашистка Вікторія Мотрічко взяла участь у змаганнях в Португалії

У португальській Альбуфейрі завершився командний чемпіонат світу з трьох програм — класика, рапід та бліц, в яких брала активну участь одеситка Вікторія Мотрічко.

Про спортивну подію розповіла кореспонденту Одесса News сама одеська королева шашок.

22 дні поспіль Вікторія перебувала за межами рідної Одеси — у квітні приїхала до містечка Краггенбург (Нідерланди), де проходив другий етап цьогорічного Кубка світу Flevoland Open 2024, в якому Вікторія посіла перше місце. Звідти полетіла до Португалії на командний чемпіонат світу.

«У португальській Альбуфейрі розігрували три комплекти нагород. На турнірі ми постали найдосвідченішою та найкількіснішою делегацією, у нас у команді було 5 представниць», — розповіла шашистка.

За словами Вікторії, «можливо великий ростер, відсутність тренера вплинули на наші результати на старті — на жаль, за підсумками кругового турніру ми опинилися поза четвіркою, яка в ще одному круговику між собою боролася за медалі. Нам довелося задовольнятися двома матчами із литовками за 5-6 місця».

Далі виступ українських спортсменок був впевненіше: «рапід відіграли після дня відпочинку без поразок, але й виграшів виявилося на один менше, ніж у переможниць турніру — полячок».

«Бліц грали у два кола, після вдалого старту двічі оступилися у матчі з польками та китаянками. Це й стало вирішальним, оскільки далі ми чередували перемоги з нічиїми і в підсумку — знову другі», — повідомила Вікторія.

Одеситка підкреслила, підбиваючи підсумки турніру, помітний прогрес молодих команд Латвії та Нідерландів, «у них велике майбутнє».

З жалем констатуючи розформування штатної збірної з шашок у січні 2024 року, Вікторія відзначила, що «цей турнір можна занести в актив. Незважаючи на те, що довго вкочувалися в турнір, накручували самі себе почуттям відповідальності за командний результат».

В загальному підсумками португальських змагань команда України посіла друге місце в програмах бліц та рапід, та 5-е — у класиці.

Після невеличкої перерви Вікторія Мотрічко знову збиратиме валізи, адже в червні планується чемпіонат Європи, а в липні у Ризі (Латвія) — опен-наступний етап Кубку світу.

Фото: Вікторія Мотрічко /Facebook

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