«Тузлівські лимани: війна та мир» (випуск 77-й) — природа в окупації

767-й день триває жорстока битва на фронті. В умовах військового стану стільки ж працюють природоохоронці Національного парку «Тузлівські лимани», що на Одещині. Щодня їм приходиться мати справу з внутрішнім ворогом, який нищить дику природу, зокрема, вирубує ліси.

Про це йшлося на офіційному сайті Національного природного парку в Facebook.

«Працівники Служби державної охорони природно-заповідного фонду Національного природного парку «Тузлівські лимани» спільно з працівником Тузлівського лісництва Валерієм Корнованом під час рейду на території урочища «Лебедівка» виявили чергові свіжі порубки дерев, а також зустріли злісного місцевого браконьєра та «ждуна» з села Базар’янка Євгена Ляха, з яким було ще двоє осіб», — повідомляється в публікації Парку.

«Чому злісний?, — додають автори публікації, – тому що браконьєрство — це його стиль життя і заробіток. Лише за останні півтора роки (під час воєнного стану) ми його зупиняємо в лісі вчетверте! Раніше він ще промишляв незаконним виловом риби, так що у Є. Ляха, на жаль, це стиль життя і, з його слів, він не планує його змінювати. Чому «ждуном»? – бо ми мали що слухати! Обурювався діями державних органів під час війни, зокрема, й обмеженнями (які обмежують особисто його в браконьєрських діях). Лях впевнений, що «судід прийде і порядок наведе, а вам (працівникам) буде всім хана» (м’яка версія сказаного)».

Підкреслюється, що такі висловлювання — свого роду маркери, характерні для правопорушників, з якими працівникам Парку доводиться спілкуватись: майже всі починають з речення: «що мені ваша (ця) Україна дала?».

По факту проїзду автомобілем з причепом по території лісу, що заборонено під час воєнного стану, посадовою особою служби державної охорони Парку складено на Ляха протокол за ст. 91 Кодексу України про адміністративні порушення «Порушення правил охорони та використання територій та об’єктів природно-заповідного фонду». Матеріали справи скеровано до Татарбунарського районного суду.

Боронять край працівники НПП й від російських окупантів безпосередньо на фронті. За словами доктора біологічних наук, одеського еколога Івана Русєва, 6 його колег з НПП «Тузлівські лимани» пішли на фронт, один з них загинув, один зник без вісті 16 травня 2023 року, один звільнився за станом здоров’я. Троє далі продовжують перебувати у лавах Збройних Сил України.

Своєю лінією фронту — діяльність в Національному природному парку — вважають решта співпрацівників, які, хто в рейдах, хто під час зустрічей з населенням, хто в судових засіданнях ведуть боротьбу за мирне життя в Тузлівських лиманах.

Так, 28-29 березня співробітники Парку взяли участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Природа в окупації — 10 років російської військової агресії проти довкілля. Перспективи відновлення природоохоронних територій».

Як зазначили організатори заходу з Всеукраїнської екологічної ліги, «в результаті російського вторгнення на територію України 20% природоохоронних територій України уражені війною, 812 заповідних територій в небезпеці, 0,9 млн га природоохоронних територій потерпають від війни».

Головний науковець Парку Іван Русєв презентував на конференції тему «Війна – головний фактор масової загибелі чорноморських китоподібних».

Одесса News у попередньому, 76-му, екологічному випуску повідомляла про перші весняні квіти Національного природного парку.

Фото: НПП «Тузлівські лимани»/Facebook

Головне фото ілюстративне.

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