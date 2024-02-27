Одеська письменниця Ксенія Заставська запрошує на презентацію нової книги

29 лютого після тринадцяти презентацій у різних містах і країнах авторка, письменниця, поетеса та сценаристка фільму «Щедрик» Ксенія Заставська поділиться спогадами про створення сценарію, історичні факти, що лежать в основі написання книги, особливості, звичаї та традиції української, єврейської та німецької культур.

Ксенія Заставська презентує книгу «Щедрик. Моя сповідь«.

Зустріч планується в обласній універсальній науковій бібліотеці ім. М. Грушевського.

Приходьте на 16 годину.

Адреса: вул. Троїцька, 49/51.

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