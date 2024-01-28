«Тузлівські лимани»-2024: війна та мир (випуск 68-й) — чути тільки голоси дикої природи

Вже 704 добу вбивають українців. Гинуть люди, піддається руйнації інфраструктура, гинуть тварини, завдається нищівний удар дикій природі.

Між тим, в Національному природному парку «Тузлівські лимани», що на Одещині, тиша — не чути рашистських шахедів, на небі зимовий повний місяць.

«Тільки багато голосів дикої природи: кричать дикі гуси, про щось шепочуть лебеді-кликуни, прокричала сіра чапля. Якась зграя стрімко пролетіла біля пам’ятника пелікану. І весь цей природний спектакль під куполом мільярду зірок над Тузлівськими лиманами. Спробуйте порахувати їх….», — пише, спостерігаючи за нічним зимовим Природним парком, доктор біологічних наук, одеський еколог Іван Русєв.

Якщо зірки важко полічити, то рідкісних птахів — малих бакланів, які зимують зараз на півдні України, порахувати можна — на лиманах Малий Сасик та Джантшейський — Іван Русєв нарахував 22 птахи.

«Ця птаха вважається зникаючим видом і ії занесено до Червоної книги України (2021 р.). В Україні гніздиться на Азово-Чорноморському узбережжі, переважно у дельтах Дунаю, Дністра, Дніпра та на Сх. Сиваші, невеликі поселення формуються на інших ділянках Півдня України. Причини зміни чисельності і вразливості точно не встановлено. Але найбільш ймовірно, що це освоєння, осушення водно-болотних угідь, загибель у знаряддях риболовного промислу, відстріл на полюванні, зростання фактору непокою, аномально суворі окремі зими», — пише біолог.

За спостереженнями знавця природи, в НПП «Тузлівські лимани» малий баклан зустрічається на прольоті, іноді влітку, але цієї зими птахи залишилися на лиманах, де живляться зараз на відкритих від льоду ділянках, переважно, дрібною рибою.

Як пише одеський еколог, у січні на акваторіях Тузлівських лиманів зараз з’явилися кучеряві пелікани. Їх чисельність на Кордоні «Тузлівська Амазонія» зараз невелика -декілька особин. «Кучерявий пелікан на відміну від рожевого може переносити температури біля 0 °C. Його розмах крил біля 320 см. Пелікан кучерявий дуже рідкісний і занесений до Європейського Червоного списку (статус – вразливий), Червоної книги України (статус — зникаючий), охороняється Бонською та Бернською конвенціями.

Кучерявий пелікан полює на рибу. «На майже прісноводних водоймах нацпарку – Малому Сасику, Джантшейскому — пелікани зараз на деяких ополонках споживають такі види риб як плотва, краснопірка, карась, короп. Розмір вловлюваних пеліканами риб коливається від 5 до 30 сантиметрів. Харчуватись пелікани можуть на значній акваторії, і за день, в залежності від сезону, кочують на відстань до 50 кілометрів», — пише професор.

За його словами, «пелікани, як і багато інших птахів, дуже страждають від гулу шахедів і потужного шуму, який іх супруводжує. Але сьогодні, незважаючи на жахливі наслідки від рашистів для людей і дикої природи, все таки природа відновиться, а неймовірна енергія разом з багаточисельними птахами наших лиманів і усього Азово-Чорноморського регіону, рослинами, водами, світанками допоможуть українцям в боротьбі з орками, і всі мріємо про перемогу над ворогом».

У попередньому екологічному випуску «Тузлівські лимани-2024: війна та мир» йшлося про деяких мешканців сіл поблизу НПП та чиновників, котрі мріють перетворити Нацпарк і лимани в рибогосподарський об’єкт.

Фото: Іван Русєв/Facebook

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