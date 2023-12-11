Одеська шашистка Вікторія Мотрічко завершила свої бої у 2023 році

10 грудня у польському містечку Юлінек відбувся Чемпіонат світу з швидких шашок — рапід, в якому взяла участь одеська спортсменка Вікторія Мотрічко.

Про це сама одеситка повідомила кореспонденту Одесса News телефоном.

«Зіграли протягом дня 7 турів і ось вже ввечері результат», — сказала Вікторія.

На жаль, не такий, на який розраховувала спортсменка.

За підсумками Чемпіонату Вікторія виборола четверте місце, пропустивши перед собою Олену Чеснокову з Латвії, Дарію Ткаченко з Нідерландів та Наталію Садовску з Польщі. Інші спортсменки, які представляли Україну, посіли 6 (Альона Носарієва), 7 (Юлія Макаренкова) і 15 (Дарина Мосієнко) місця.

«Не треба було програвати, — з оптимістичним тоном сказала Вікторія, — знову четверта».

«Але роком, що минає, безумовно, задоволена — найголовніший турнір для мене був у Кюрасао, довгоочікувана перемога в найпрестижнішій класичній програмі», — відповіла Вікторія на запитання про настрій, незважаючи на поразку в кінці року.

Цього року Вікторія була першою у Кюрасао, Латвії і Франції, третьою у Китаї. За загальними підсумками 2023 року Вікторія Мотрічко здобула друге місце.

Минулого року одеситка посіла друге місце у Польщі, також друге — в Нідерландах, а загальний результат — бронзова медаль.

Цілком, Україна може пишатись такою спортсменкою, яка з прапором України крокує переможною ходою від одного міжнародного турніру до другого.

Попереду — рік 2024-й, нові змагання, нові турніри, нові мрії про Перемогу.

Фото: Вікторія Мотрічко/Facebook

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