На Варшавському кінофестивалі покажуть стрічку одеської сценаристки

У конкурсних програмах 39-го Варшавського міжнародного кінофестивалю, який цьогоріч проходитиме з 6 по 15 жовтня, візьмуть участь три фільми, створені за підтримки Держкіно, серед яких кінострічка відомої одеської кіносценаристки Ксенії Заставської.

Як повідомляє Держкіно, зокрема, буде представлений фільм «БожеВільні», знятий режисером Денисом Тарасовим.

Фільм «БожеВільні» буде представлений в офіційному конкурсі секції перших/других фільмів Міжнародного Варшавського кінофестивалю.

Художня стрічка заснована на реальних подіях, які розгортаються в 70-х роках минулого століття. Головний герой стрічки Андрій Довженко потрапляє у справжнє пекло каральної психіатрії. Перед ним постає непростий вибір — співпрацювати з КДБ і повернутися до сім’ї чи розкрити правду про дисидентів, закатованих у психлікарнях.

Фільм створено ТОВ «Спільна перемога продакшн», FILM.UA Group, Національною кінематекою України за підтримки Держкіно.

Ксенія Заставська

Довідково. Варшавський Міжнародний кінофестиваль заснований у 1985 році. З 2009 року рішенням міжнародної федерації асоціацій кінопродюсерів (FIAPF) Варшавський кінофестиваль долучено до групи найважливіших світових кінофестивалів, таких, як фестивалі у Каннах, Венеції, Локарно, Сан-Себастьяні, Берліні чи Карлових Варах. Фестиваль представляє найкращі фільми світового, європейського та польського кінематографу.

Як повідомляла Одесса News, фільму «БожеВільні» за сценарієм Ксенії Заставської вийде на широкий екран наступного року. Інший фільм за її сценарієм — «Щедрик» — з успіхом демонструється у кінозалах України, Європи, а в липні цього року — в Японії.

Фото: Держкіно, фотоархів Ксенїї Заставської

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