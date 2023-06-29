Фільм «Щедрик» одеської сценаристки Ксенії Заставської став лідером кінопрокату в Україні

Оприлюднено ТОП-7 українських художніх і документальних фільмів, які виходили в українському кінопрокаті в 2023 році.

Лідером кінопрокату стала стрічка «Щедрик», автором сценарію якого є одеська письменниця Ксенія Заставська.

Ксенія Заставська

Як повідомляє Укрінформ, до ТОП-7 потрапили фільми, які мають високий рейтинг за міжнародною класифікацією IMDb.

Фільм «Щедрик» вийшов на широкий екран 5 січня 2023 року. Режисер — Олеся Моргунець-Ісаєнко. Стрічку знято спільно з польськими кіновиробниками за частковим фінансуванням Держкіно України. Касові збори склали 10,6 млн грн.

Рейтинг IMDb цього фільму (інтернет-база кіно — Internet movie data-base) — 8/1 бали з 10 (будь-який кінопроект оцінюється користувачами за шкалою від 1 до 10, де 1- «найгірший», а 10 — «шедевр»).

Фільм «Щедрик» має нагороду на фестивалі Womens International Film Festival Nigeria.

Фільм «Люксембург, Люксембург» також отримав оцінку 8,1.

Далі в рейтингу такі кінострічки: «Мавка. Лісова пісня» (7,9), «Памфір» (7,8), «Мирний-21 (7,7), «Бачення метелика» (7,7), «Коли весна прийшла в Бучу» (7,5). Рейтинг може оновлюватись кілька разів на день.

На сайті Одеса News ви можете знайти більш детальну інформацію про кінострічку «Щедрик» та про саму одеську кіносценаристку, письменницю Ксенію Заставську.

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