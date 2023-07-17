За неделю ВСУ на Бахмутском направлении освободили территорию в 7 км²

За прошедшую неделю, в результате улучшения оперативного (тактического) положения и выравнивания линии фронта на Бахмутском направлении освобождена территория в 7 км².

Об этом сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр.

Военная чиновница также уточнила, что «на южном фланге вокруг Бахмута Донецкой области в течение прошлой недели Силы обороны ежедневно продвигались. Всего за время наступления на этом направлении освобождённая площадь составляет 31 км²».

В то же время Маляр подчёркивает, что «ситуация на Востоке напряжённая. В Харьковском направлении украинские военные находятся в обороне. На Донецком – местами двигаются вперёд, а местами – сдерживают врага.

«Враг два дня подряд активно наступает на Купянском направлении на Харьковщине. Мы в обороне. Идут упорные бои, положения сторон меняются динамически по несколько раз в сутки”, — написала Маляр.

По её словам, в Авдеевском и Марьинском направлениях враг продолжает наступательные действия: «Наши защитники продолжают их эффективно сдерживать. Продолжаются горячие бои без изменения положений».

Как сообщала Одесса News, с начала наступления на Мелитопольском и Бердянском направлениях Силы обороны Украины освободили от российских захватчиков 169 км², что приблизительно соразмерно с площадью Одессы.

На главном фото Генштаба ВСУ воин 46 отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВС Украины с позывным «Чук».

Фото в тексте: Генштаб ВСУ/Facebook

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