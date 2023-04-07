Ксенія Заставська: Сподіваюсь, що за моїм сценарієм знімуть історичний фільм

Одеська письменниця і сценаристка Ксенія Заставська (Оксана Присяжнюк) після отриманої перемоги кілька днів тому на конкурсі кіносценаріїв у Лос-Анджелесі, отримала гарну звістку з Нью-Йорка: її сценарій «Актриса» знову став став найкращим.

Це п’ята перемога сценарію «Актриса» на міжнародних конкурсах, сказала кореспонденту Одеса News Ксенія Заставська.

«Буквально позавчора була звістка про перемогу у Лос-Анджелесі, а сьогодні — з Нью-Йорку. Крім того, є ще одна звістка з Лос-Анджелесу. На цей раз з Фестивалю жіночого кіно. Там сценарій «Актриса» пройшов офіційний відбір. Розподілу за жанровими категоріями на Жіночому кінофестивалі немає, тому конкуренція буде потужною», — сказала одеська кіносценаристка.

Щодо нинішньої перемоги, Ксенія розповіла: «у конкурсі, в якому здобула перемогу сьогодні, я вже брала участь, він має назву «Нью-Йоркська міжнародна кінопремія». В перегонах змагаються як фільми, так і сценарії зі всього світу. Минулого літа мій сценарій «Стефа» отримав відразу дві відзнаки: «Кращій сценарій драми» і «Кращий сценарій про війну». Пройшов час і адміністрація фестивалю знову запросила мене взяти участь у конкурсі. Тоді я вирішила подати сценарій «Актриса» у категорію «Кращий історичний сценарій». І пройшла всі етапи — чвертьфінал, півфінал, фінал і, нарешті, стала переможцем».

«Якщо чесно, це було неочікувано, — визнала письменниця. — Мені здавалося, що, маючи дві нагороди, навряд чи отримаю третю з одного і того самого конкурсу».

Ксенія Заставська нагадала сюжет сценарію «Актриса»:

«Це історична драма про долю актриси, яка довгий час вважала себе відокремленою від політики. Вона готова була служити в театрі за будь-якої влади. Події відбуваються у 1939-1947 роках минулого сторіччя у Львові. Життєве кредо героїні дуже нагадує мені ставлення багатьох наших співвітчизників до подій, які передували початку повномасштабного вторгнення Росії. Багато хто вважав, що його це не стосується і він «поза політикою». Тоді «політика сама стукає у двері» у вигляді війни. Так сталося із героїнею сценарію. Вона згодом зрозуміла всі жахи, які принесла радянська, а потім нацистська влади. Її ставлення до політики кардинально змінилося.

Окрім того, я описую долю вимушених переселенців. Це знову перегукується з подіями сьогодення. Біженці з України сьогодні живуть у багатьох країнах Європи. Вкотре усвідомлюю, що історія йде по колу і, на жаль, все повторюється».

Сценарій «Актриса», на відміну від сценарію «Стефа», талановита одеситка подала на невелику кількість конкурсів. Тому дуже приємні і неочікувані перемоги.

Написаний сценарій був п‘ять років тому. Всі режисери, які з ним ознайомлювалися, були в захваті, і неодмінно бажали над ним працювати, при цьому, не тільки українські, а й закордонні. Дуже прикро, що свого часу проєкт не отримав державного фінансування.

«На моє переконання, — каже Ксенія,- історичне кіно дуже цікаве глядачеві. Про це можна судити з того, як глядач сприйняв фільм «Щедрик» (автор сценарію — Ксенія Заставська, — ред.). Сьогодні сценарій «Актриса» має режисера. Це талановита Оксана Тараненко, яка добре відома одеситам. Саме вона поставила в Одеському театрі опери і балету оперу «Катерина». Також Оксана має гарну фільмографію і зняла багато фільмів. Нагадаю, що сценарій я написала для чудової актриси Наталі Васько. Така в нас є команда однодумців. Через війну ми, звісно, розуміємо, що зняти історичне кіно буде надзвичайно важко. Але ми не втрачаємо надію і віримо в успіх», — сказала Ксенія на завершення.

Фото з особистого архіву Оксани Присяжнюк

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