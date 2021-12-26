Финалист «Україна має талант» Артём Галис: Зал аплодировал стоя

25 декабря на канале СТБ состоялся финал телевизионного проекта «Україна має талант», участником которого был 14-летний певец, одессит Артём Галис.

Артём был одним из 11 участников телешоу, вышедших в финал из 110 отобранных в результате кастинга.

В прямом эфире Артём так исполнил песню о любви из репертуара певицы Адель, что зал аплодировал ему стоя.



«Я выбрал песню, которую хорошо чувствую», — сказал Артём перед выступлением, Однако, на вопрос ведущего, знакомо ли ему чувство любви, Артём застенчиво признался: «Я пока не узнал».

Члены жюри единодушно дали положительную оценку вокалу Артёма в своих комментариях. Сергей Притула отметил, что у Артёма «нет фальши в его пении», Ксения Мишина закрывала глаза во время исполнения, «чтобы получить ещё большее наслаждение от песни», Евгений Кот «реально как на волнах, качался, слушая голос Артёма».

После зрительского голосования Артёму Галису досталось третье место. Его опередил певец из Житомирской области Артём Фесько и группа «Запал».

Одесса News сообщала, каким ярким, запоминающимся голосом и скромностью покорил Артём Галис сердца зрителей и членов жюри, исполнивший номер из рок-оперы «Моцарт».

Фото и видео: СТБ

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