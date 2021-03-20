В Одессе выявили контрабанду сигарет из Эмиратов на 3 миллиона гривен

Сотрудники Госпогранслужбы задержали в Международном аэропорту «Одесса» 100 тысяч пачек сигарет стоимостью 3 миллиона гривен.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Отмечается, что в грузе, прибывшем из Дубая под видом потребительских товаров, обнаружили около 200 ящиков сигарет производства ОАЭ на общую сумму более 3 млн грн.

«Контрабандный товар обнаружен при реализации оперативной информации, которую предоставили сотрудники оперативных подразделений Госпогранслужбы», — говорится в сообщении.



Уточняется, что операция по блокированию контрабандного перемещения табачных изделий осуществлялась пограничниками совместно с таможней и СБУ.

Меры по установлению всех обстоятельств правонарушения продолжаются, добавили в пограничном ведомстве.

Как сообщала Одесса News, в феврале 2021 года в Одесской области пограничники Белгород-Днестровского отряда совместно с представителями Нацполиции, под процессуальным руководством местной прокуратуры обнаружили места незаконного хранения и распространения подакцизной продукции на сумму почти 750 тысяч гривен.

Фото и видео: Госпогранслужба

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