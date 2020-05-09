В Одессе празднуют День Великой Победы

9 мая, в 75-ю годовщину победы над нацизмом во Второй мировой войне, мэр Одессы Геннадий Труханов почтил память погибших, возложив цветы к памятнику Неизвестному матросу на Аллее Славы.

Об этом сообщает официальный сайт города.

Также Геннадий Труханов поздравил одесситов с Днём Победы в специальном видеообращении, которое обнародовано на официальном сайте города.



В нём, в частности, Геннадий Труханов подчеркнул, что Вторая мировая война — это не просто раздел в учебнике истории, наша собственная история, написанная кровью миллионов людей.

«Написанная кровью миллионов людей, отдавших свою жизнь за то, чтобы жили мы. Людей, победивших зло, которое тогда казалось непобедимым. И это не абстрактные люди. Это наши бабушки и дедушки. Это те, с кем нас разделяет буквально пару поколений», — сказал глава города.

Городской голова призвал одесситов помнить о поколении победителей и быть достойными их подвига.

«Пусть будет мир, пусть живёт народная память, а наши дети никогда не узнают, что такое война и какова цена свободы», — завершил своё видеопоздравление Геннадий Труханов.

С утра также отдали дань памяти погибших в войне председатели Одесской облгосадминистрации Максим Куцый и облсовета Сергей Паращенко.

Как сообщала Одесса News, 8 мая возле памятника погибшим шахтёрам на Мемориале 412-й батареи состоялось перезахоронение останков 9 погибших воинов прошедшей войны.

Видео: «Одесса»

Фото: пресс-служба облсовета, «Одесса», Константин/Одесса News