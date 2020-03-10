В Одессе вынесли приговор захватчику «Вашої готівочки»

Суворовский районный суд Одессы вынес приговор человеку, который в июле 2019 года захватил помещение микрокредитов «Ваша готівочка» на улице Черноморского казачества.

Мечтавший получить миллион долларов грабитель получил 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества, говорится в судебном реестре.

Как сообщала Одесса News, 7 июля 2019 года в «Вашу готівочку» зашёл мужчина, доставший из одежды нож, и потребовал у сотрудниц отдать ему все деньги. В кассе было только 3 тысячи гривен, тогда грабитель потребовал доставить ему миллион долларов США и обеспечить вертолётом, иначе он убьёт двух сотрудниц.

На место происшествия приезжал мэр Одессы, предлагавший себя в заложники, но тот отказался. Освободили сотрудниц благодаря спецоперации полиции.

В суде обвиняемый признал свою вину, объяснив, что у него были проблемы с деньгами, поскольку бывший начальник не заплатил ему за работу. Кроме того, он потерял арендованное жильё, продал машину, что сказалось на его дальнейших поступках. Убивать никого разбойник не собирался.

Суд приговорил мужчину к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Срок будет рассчитываться с 7 июля 2019 года.