Феликс Шиндер приглашает на свой творческий вечер в Одессе

Король одесского фольклора, интеллигент и достойный сын Молдаванки Феликс Шиндер приглашает на свой творческий вечер.

Зритель услышит рассказы из жизни музыканта и основные принципы маджанитов.

«Гитара всё чаще появляется в моих руках.В начале декабря у меня будет творческий вечер.Буду читать стихи, рассказывать «нормальные» истории из жизни музыканта. Например, как мне угрожали физической расправой и как меня иногда пытаются снять на ночь-)))Да, и самое важное, я буду рассказывать о МАДЖАНИТАХ…», — сказал Феликс.

Концерт, организованный Magicbox, пройдёт 12 декабря в 19 часов в Веit Grand.

Билеты от 200 гривен можно купить здесь.