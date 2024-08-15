Одеська шашистка Вікторія Мотрічко захищає честь України на етапі Кубку світу в Китаї

В 600 кілометрах на південь від Пекину, у місті Ксинтай, розпочався 7-зірковий етап Кубку світу з шашок.

Про це розповіла кореспонденту Одесса News учасниця Чемпіонату, знана одеська спортсменка Вікторія Мотрічко.

«Крім мене, за Україну виступають харків’яни Юрій Анікеєв та Юлія Макаренкова»,- поінформувала Вікторія.

На сьогодні Вікторія очолює залік Кубку світу, і цей турнір — серйозне змагання для неї, аби підтвердити свій високий статус.

На запитання, чому турнір 7-зірковий, Вікторія відповіла, що «сім зірок можуть все перевернути. Подібне в шашках проводять лише китайці. Здобуті спортсменами очки помножуються на кількість зірок».

На чемпіонат з’їхались 103 спортсмени з 9 країн світу.

На сьогодні Вікторія зіграла 4 партії: одна перемога, три — нічиї. Завтра, 16 серпня, у одеситки 5 турів. То ж побажаємо Вікторіії перемоги!

Про подальший перебіг змагань Одесса News інформуватиме читачів.

Одесса News повідомляла, що Вікторія Мотричко у червні 2024 року стала чемпіонкою Європи з міжнародних шашок в Італії, здобувши «золото» у класичній грі.

Фото: Вікторія Мотрічко /Facebook

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