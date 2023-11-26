«Тузлівські лимани»-2023: війна та мир (випуск 59-й) — природа протистоїть злу

Пішов 641-й день повномасштабного вторгнення Росії на українські землі. За цей час Росія вчинила 2500 екологічних злочинів.

Таку статистику навела перша віце-прем’єр-міністерка — міністерка економіки України Юлія Свириденко.

“Війна триває, і Росія продовжує скоювати злочини, завдаючи шкоди щодня… 2500 екологічних злочинів задокументовано”, — сказала вона, наголосивши, що кожен день війни — це приблизно 120 мільйонів євро завданих збитків.

“Вони жорстоко вбивають українців, вони руйнують наші міста і села, вони винищують наші ліси, наші великі природні ресурси, поля і озера. Вони мінують дороги і споруди, мінують систему водопостачання”, — наголосила чиновниця.

Шкода, що той шалений циклон, який цього тижня пронісся над Чорним морем, не прибрав з української землі ворога, — шкодує доктор біологічних наук, одеський еколог, співпрацівник Національного природного парку «Тузлівські лимани», що в Одеській області, Іван Русєв.

«Два дні на Чорному морі вирував шторм. Такої потужності вітру мені давно не доводилось бачити. Я часто проводжу моніторинг узбережжя моря в межах Національного природного парку «Тузлівські лимани», але такой потужності — до 35 м/сек з поривами більше 59 м/сек, як зараз, я ще не бачив. Такий вітер просто зносив з маршруту, куди я направлявся, щоб упевнитись, що води Чорного моря з’єднались з водами Тузлівських лиманів», — пише Іван Русєв на своїй сторінці у Facebook.

Про це з’єднання наше видання писало неодноразово, підкреслюючи екологічну складову цієї проблеми, яку ніяк не можуть зрозуміти окремі посадовці та деякі місцеві мешканці, яким таке розз’єднання допомагає збагачуватись на браконьєрстві.

Діставшись до місця, Іван Русєв «побачив, що в одному місці на піщаному пересипу є невелика, але з потужною течією прорва. Нарешті, природа сама вирішила екологічне питання, вирішення якого блокували довгий час різні люди (прізвища й посади тут писати не буду, щоб не пошкодити крихким перемовинам). Будемо сподіватися, що ще кефаль з лиманів зможе вийти у море на зимівлю, та й води трішки додасться у лиманах».

Потужний циклон затримав 15 сірих журавлів, чиї родичі вже далеко-далеко на Півдні.

«Це справжня родзинка природи України», — вважає знавець природи.

Вдалося встояти перед стихією й рожевим фламінго, котрі продовжують жити на лиманах. Циклон був неймовірно енергійним і викинув на мілину Тузлівських лиманів та поверхню води багато їжі для птахів, особливо мотиля.

«І тому, тільки на Кордоні «Тузлівська Амазонія» у нашому Нацпарку скупчилось більш 50 000 птахів: мартини, гуси, казарки, галагази, качки, лебеді, лиски та інш. Вони там зараз находяться в безпеці і активно годуються», — спостерігає вчений.

Багато є й смачних для птахів рачків Артемія саліна.

«І тому, після циклону, навколо Кордону і до лиману Алібей, завдяки великій енергії лиманів і наявності їжі, зараз, як ніколи, біля 35 000 галагазів, і багато різних видів качок. Така картина притаманна всім прибережним територіям, де є природні згонно-нагонні процеси. А ті невігласи, які кричить, що лимани висохли і там нічого немає (вони дуже турбуються про рибу, що ії мало і їм не вистачить), і у яких немає можливості безпосередньо спостерігати, просто повинні розкрити очі і вуха і споживати правдиву інформацію з першоджерел про життя природи у нацпарку. Про те, що на водність лиманів впливають такі процеси, як регресія та трансгресія моря, а також час війни», — висловив свою наукову точку зору на процесі, що відбуваються на території природної заповідної зони.

Одесса News у попередньому випуску екологічних новин Національного природного парку «Тузлівські лимани» писала про неймовірно красиві осінні квіти — айстри плавневі або, як їх ще називають, айстри солончакові, схожі на бавовну, що за крок до зими розцвіли в цій заповідній зоні.

Фото: Іван Русєв/Facebook

Більше новин на нашому Telegram-каналі: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy