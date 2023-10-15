Вікторія Мотрічко: Свою Перемогу присвячую всім, хто бореться за Україну

Світ шашок став свідком захоплюючого завершення своєї найпрестижнішої події — Чемпіонату світу зі стоклітинних шашок, що 13 жовня завершився на острові Кюрасао у Карибському морі.

Одеська королева шашок Вікторія Мотрічко нікому не поступилася своєю короною, підтвердивши свої професіоналізм та майстерність.

Після отримання нагороди — Кубку Чемпіонату — Вікторія знайшла можливість відповісти на запитання кореспондента Одесса News.

—Доброго дня, Вікторія, скоріше, доброї карибської ночі! Дякую, що незважаючи на нічний час в Кюасао погодились на коротеньке інтерв’ю. З 23 вересня по 13 жовтня Ваші прихильники і всі , хто любить шашки, спостерігали за подіями на стоклітинних дошках. Ми тепер можемо полегшено зітхнути, адже Ви перемогли всіх. Що відчуваєте?

Така довгоочікувана перемога у найпрестижнішій, класичній програмі чемпіонату світу. Завжди трохи не вистачало. Турнір провела досить рівно, утримувала перше місце із самого початку. Рада, що вдалося впоратися з емоціями в останніх турах. Ми за своєю природою дуже емоційні і в останніх турах довелося не солодко, відганяли різні думки, щоб фокусуватися на грі. У передостанній партії перекрутила і ходила по лезу, добре, що вдалося перемогти в тій партії, вона виявилася найскладнішою і, напевно, найважливішою у турнірі.

Дякую моїм тренерам Подставкіну Георгію Вікторовичу та Гантваргу Анатолію Абрамовичу за підготовку та підтримку на цьому довгому шляху.

—До речі, у пана Георгія днями день народження…

Так, виходить, що зробила йому подарунок на день народження.

—А що Ваша рідня? Важко, мабуть, було за тисячі кілометрів вд дітей, чоловіка?

Я вдячна моїй сім’ї за підтримку, що, незважаючи на маленьку дитину, дозволяєте мені готуватися і домагатися таких високих нагород.

—Шашковим світом пошиюються чутки про нібито розформування збірної України з шашок. Що тут правда?

Так, я дуже сподіваюся, що моя перемога і перемога харків’янина Юря Анікєєва у чоловічому турнірі вплине на вирішення питання формування збірної України у майбутньому. На жаль, зараз постає питання про її розформування. Не хочеться втрачати славні традиції в інтелектуальному виді спорту, які у нас були завжди, і ми їх з гордістю продовжуємо.

Свою нинішню перемогу присвячую всім, хто бореться за Україну!

-Які подальші цілі ставить перед собою одеська королева шашок?

Отримати китайську візу та кубок світу, який відбудеться з 11 по 17 листопада. Також наприкінці жовтня-початку листопада будемо в Польщі, де зустрінемось з сім’єю сестри чоловіка, яка приїжджає з США.

-Що ж, гарних зустрічей, нових спортивних перемог!

Дякую.

Фото: Вікторія Мотрічко/Facebook

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