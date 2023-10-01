Песня воскресенья на Одесса News: Ukie’z и Тайра: «Не віддавай своїх темряві»

«Не віддавай свох темряві» – песня о чувствах, которые сейчас переживает каждый украинец.
О надежде и разлуке, о боли и смерти, о борьбе Света с Тьмой, о боевом братстве и, в конце концов, спасении. Вместе с тем — это маленькое кино, светлая сказка снята режиссёром Александром Балтушевым», — отмечают участники группы Ukie’z.
В клипе снялась известная волонтёр, парамедик Юлия Паевская (позывной «Тайра»).
Как сообщила Юлия на своей странице в Facebook, «вот в клипах я ещё не снималась.На самом деле, это честь для меня, и песня удивительная. Как по мне — именно так должна быть представлена современная украинская культура, и у нас достаточно современных художников для формирования достойного образа Украины».
Вместе с Юлией в клипе снялся Андрей Гончарук (позывной «Publisher»), основатель издательства «Люта Справа», а сейчас — боец Нацгвардии.
Піддаючись розпачу,
Годуючи зневіру,
Тремтячи від сумнівів,
ціпеніючи гнівом –
Не віддавай своїх темряві,
Не віддавай своїх темряві,
Не віддавай їх!
Вдихаючи тривогу,
Плавлячись від жаху,
Стримуючи крик,
Перебуваючи в ауті –
Не віддавай своїх темряві,
Не віддавай своїх темряві,
Не віддавай їх!
Пірнаючи у пекло,
Думаючи про найгірше,
Примножуючи страхи,
Винищуючи світло –
Не віддавай своїх темряві,
Не віддавай своїх темряві,
Не віддавай їх!
Що не віддаси, то – твоє!
Що віддаси – темрява пожере!
Що не віддаси, то – твоїх!
Що віддаси, то тих – злих!
Не віддавай своїх темряві,
Не віддавай своїх темряві,
Не віддавай!
Группа Ukie’z – возникла в 2019 году.
Песней прошлого воскресенья на Одесса News была «До берега йду» в исполнении группы KALUSH.
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