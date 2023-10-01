Песня воскресенья на Одесса News: Ukie’z и Тайра: «Не віддавай своїх темряві»

«Не віддавай свох темряві» – песня о чувствах, которые сейчас переживает каждый украинец.

О надежде и разлуке, о боли и смерти, о борьбе Света с Тьмой, о боевом братстве и, в конце концов, спасении. Вместе с тем — это маленькое кино, светлая сказка снята режиссёром Александром Балтушевым», — отмечают участники группы Ukie’z.

В клипе снялась известная волонтёр, парамедик Юлия Паевская (позывной «Тайра»).

Как сообщила Юлия на своей странице в Facebook, «вот в клипах я ещё не снималась.На самом деле, это честь для меня, и песня удивительная. Как по мне — именно так должна быть представлена современная украинская культура, и у нас достаточно современных художников для формирования достойного образа Украины».

Вместе с Юлией в клипе снялся Андрей Гончарук (позывной «Publisher»), основатель издательства «Люта Справа», а сейчас — боец Нацгвардии.

Піддаючись розпачу,

Годуючи зневіру,

Тремтячи від сумнівів,

ціпеніючи гнівом –

Не віддавай своїх темряві,

Не віддавай своїх темряві,

Не віддавай їх!

Вдихаючи тривогу,

Плавлячись від жаху,

Стримуючи крик,

Перебуваючи в ауті –

Не віддавай своїх темряві,

Не віддавай своїх темряві,

Не віддавай їх!

Пірнаючи у пекло,

Думаючи про найгірше,

Примножуючи страхи,

Винищуючи світло –

Не віддавай своїх темряві,

Не віддавай своїх темряві,

Не віддавай їх!

Що не віддаси, то – твоє!

Що віддаси – темрява пожере!

Що не віддаси, то – твоїх!

Що віддаси, то тих – злих!

Не віддавай своїх темряві,

Не віддавай своїх темряві,

Не віддавай!

Группа Ukie’z – возникла в 2019 году.

Песней прошлого воскресенья на Одесса News была «До берега йду» в исполнении группы KALUSH.

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