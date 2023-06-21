У Польщі та Японії гідно оцінили фільм «Щедрик» одеської кіносценаристки

В японському парламенті відбувся передпрем’єрний показ фільму «Щедрик» за сценарієм одеської кіносценаристки Ксенії Заставської, який демонструватимуть у липні по всій країні.
Про це повідомив у Facebook посол України в Японії Сергій Корсунський.
Корсунський зазначив, що фільм дуже важкий, але потрібний для кращого розуміння далеко за межами України, що дає нам сили для боротьби з агресором.
Як інформувала у Facebook прес-служба Державного агентства з питань кіно, стрічка «Щедрик» режисера Олесі Моргунець-Ісаєнко у червні показали на благодійному Фестивалі українського кіно просто неба (Open Air Ukrainian Film Festival) у Варшаві. Кінофільм за сценарієм Ксенії Заставської показали в оригіналі з польськими субтитрами.
Ксенія Заставська сказала кореспонденту Одеса News про появу її книги «Щедрик. Моя сповідь», в якій розповідається про те, як одеситка працювала над сценарієм «Щедрика».
Наразі у письменниці триває період реабілітації після планової медичної операції та незабаром Ксенія обіцяла розповісти нашому виданню про свої подальші плани.
Як повідомляла Одесса News, картина «Щедрик» описує події, що розгорталися з 1938 року в Івано-Франківську, тодішньому Станіславі. В одному будинку по сусідству мешкали кілька сімей різних національностей – українці, поляки, німці та євреї. Бурхливі події не залишили шансів на щасливе спокійне життя для жодного з дорослих. Завдяки викладачці співу Софії, шанс хоча б на якийсь час почуватися безпечно отримали діти. Разом вони співали, забуваючи про страшне сьогодення та мріючи про щасливе майбутнє.
Касові збори історичної драми «Щедрик» за тринадцять тижнів прокату в Україні становили 10 884 386 млн. грн.
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