У Польщі та Японії гідно оцінили фільм «Щедрик» одеської кіносценаристки

В японському парламенті відбувся передпрем’єрний показ фільму «Щедрик» за сценарієм одеської кіносценаристки Ксенії Заставської, який демонструватимуть у липні по всій країні.

Про це повідомив у Facebook посол України в Японії Сергій Корсунський.

Корсунський зазначив, що фільм дуже важкий, але потрібний для кращого розуміння далеко за межами України, що дає нам сили для боротьби з агресором.

Як інформувала у Facebook прес-служба Державного агентства з питань кіно, стрічка «Щедрик» режисера Олесі Моргунець-Ісаєнко у червні показали на благодійному Фестивалі українського кіно просто неба (Open Air Ukrainian Film Festival) у Варшаві. Кінофільм за сценарієм Ксенії Заставської показали в оригіналі з польськими субтитрами.

Ксенія Заставська сказала кореспонденту Одеса News про появу її книги «Щедрик. Моя сповідь», в якій розповідається про те, як одеситка працювала над сценарієм «Щедрика».

Наразі у письменниці триває період реабілітації після планової медичної операції та незабаром Ксенія обіцяла розповісти нашому виданню про свої подальші плани.

Ксенія Заставська

Як повідомляла Одесса News, картина «Щедрик» описує події, що розгорталися з 1938 року в Івано-Франківську, тодішньому Станіславі. В одному будинку по сусідству мешкали кілька сімей різних національностей – українці, поляки, німці та євреї. Бурхливі події не залишили шансів на щасливе спокійне життя для жодного з дорослих. Завдяки викладачці співу Софії, шанс хоча б на якийсь час почуватися безпечно отримали діти. Разом вони співали, забуваючи про страшне сьогодення та мріючи про щасливе майбутнє.

Касові збори історичної драми «Щедрик» за тринадцять тижнів прокату в Україні становили 10 884 386 млн. грн.

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