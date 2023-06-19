Одеська королева шашок Вікторія Мотрічко і в Італії — королева

В італійському місті Фоллоніка завершився командний чемпіонат Європи з шашок-100 у всіх трьох видах програми (класика,бліц та рапід), в якому брала участь одеситка Вікторія Мотрічко.

Кореспондент Одесса News сконтактував з відомою спортсменкою.

Вікторія Мотрічко повідомила, що «на чемпіонаті представництво у жінок було дуже погане. Усього 4 країни (Україна, Польща, Литва, Італія). Білорусь та Росію усунули від участі у чемпіонаті. А інші європейські шашкові країни типу Нідерландів, Латвії, Естонії, на жаль, проігнорували цей чемпіонат, тому залишається осад».

За словами Вікторії, «за тиждень зіграли 3 програми (класика, бліц, рапід). В останніх двох програмах додалася друга команда Італії. Класику грали у два кола, рапід і бліц-в один. У першому колі класики виграли у полячок — основних конкуренток за золото з рахунком 3-1. У передостанньому турі їм же й програли з таким самим рахунком. В результаті до кінця турніру ми мали порівну очок. Враховувалися малі очки і на один бал у нас виявилося менше, на жаль, тут ми другі».

Щодо швидких програм, то, як повідомила Вікторія, боротьба за золото розгорнулася між тими самими суперниками. Жіноча команда України після того, як завоювала срібні нагороди у класиці (дівчатам лише трохи не вистачило, аби обійти команду Польщі), у бліці та рапіді не дали суперницям жодного шансу.

«Якщо в бліці очна зустріч із польками завершилася внічию 2-2 та українкам допомогла втрата очок польками у матчі з Литвою, то у рапіді перемога в очній зустрічі 3-1 допомогла завоювати нам друге золото. Разом 2 золота у швидких програмах та срібло у класиці», — підсумувала спортсменка результати командної гри українців.

У складі жіночої команди, окрім Вікторії, була також шашкістка Ольга Балтажі.

До речі, наша чоловіча команда здобула переконливу перемогу у всіх трьох дисциплінах, обійшовши, зокрема, сильні збірні Нідерландів, Литви, Франції та Італії.

Склад чемпіонської чоловічої команди України на Євро — міжнародні гросмейстери Юрій Анікеєв, Артем Іванов, міжнародний майстер Юрій Бобков.

«На початку липня буде етап кубка світу у Ризі. Потім буде перерва до кінця вересня. Потрібно буде попрацювати та підготуватися до чемпіонату світу у Кюрасао», — поділилась своїми найближчими планами Вікторія Мотрічко.

Як повідомляла Одесса News, у березні 2023 року Вікторія Мотрічко повернулась з італійської Верони з перемогою на Міжнародному опен-турнірі.

Фото: Вікторія Мотрічко /Facebook

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