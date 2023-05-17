448-й день войны: ВСУ освободили около 20 км² под Бахмутом

Начались 448-е сутки широкомасштабной вооружённой агрессии Российской Федерации против нашей страны.

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях — за прошедшие сутки произошло 55 боевых столкновений. В эпицентре боевых действий по-прежнему остаются Бахмут и Марьинка, — отмечается в оперативной сводке Генштаба ВСУ состоянием на 6 утра 17 мая.

Как информирует заместитель министра обороны Анна Маляр, украинские войска в течение нескольких последних дней освободили от россиян около 20 квадратных километров на севере и юге пригорода Бахмута, продолжаются тяжёлые бои за город.

Однако в самом Бахмуте, как подчеркнула замминистра, российская армия несколько продвигается, полностью уничтожая город артиллерией. Кроме того, враг подтягивает подразделения профессиональных десантников.

“Идут тяжёлые бои с разным результатом. В сложившейся ситуации наши войска делают максимум и даже больше. То, что оборона Бахмута длится столько месяцев, да ещё и на определённых участках есть продвижение — это сверхусилие наших бойцов и высокий уровень профессиональности командования обороной», — добавила Маляр, напомнив, что враг имеет преимущество в количестве людей и вооружении.

Вместе с тем, благодаря действиям украинских военных ещё с прошлого лета враг не может реализовать свои планы на Бахмутском направлении.

В общей сложности, за прошедшие сутки авиация Сил обороны Украины нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, 4 – по зенитно-ракетным комплексам.

За прошедший боевой день нашими защитниками уничтожено 10 ударных и 6 разведывательных БпЛА. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 6 районов сосредоточения живой силы, 3 станции радиоэлектронной борьбы, 4 склада боеприпасов и 1 пункт горюче-смазочных материалов оккупантов.

Как сообщала Одесса News, 16 мая Президент Зеленский провёл очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, на котором рассмотрели общую оперативную обстановку и данные разведок, скорректировали график поставок вооружения и боеприпасов по боевым частям и резервам, заслушали результаты проверки боеготовности новосозданных бригад.

На главном фото лётчик-штурмовик Ростислав Лазаренко, совершивший 300 боевых вылетов. Это – рекорд среди пилотов ВСУ.

Фото: УДА, Генштаб ВСУ/Facebook

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod