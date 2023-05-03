Одеська королева шашок виходить на друге місце на турнірі за Кубок світу у Франції

Одеська шашистка Вікторія Мотрічко бере участь у турнірі на Кубок світу у французському містечку Дрансі.

Як передає Одесса News, турнір відкрився 29 квітня й триватиме до 6 травня.

Станом на вечір 3 травня Вікторія Мотрічко посідає друге місце в змаганнях, в яких беруть участь 68 шашистів з багатьох країн світу, у тому числі 12 — з України.

Вікторія набрала за підсумками сьогоднішнього ігрового дня 8 очок.

На питання нашого кореспондента, як Вікторія оцінює свої шанси на перемогу, одеська королева шашок відповіла, що «шанси оцінювати у таких представницьких турнірах – невдячна справа. Дуже багато вирішить жереб, особливо в останніх кількох турах. Якщо лідируєш серед жінок після 3 турів-це нічого не означає. Уся боротьба ще попереду».

Крім перемоги, Вікторія очікує також на приїзд чоловіка, який приїде до Франціїї «на пару днів наприкінці турніру, щоб підтримати мене», — сказала одеська шашистка нашому кореспонденту.

Фото: Вікторія Мотрічко/Facebook

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