Держкіно порахувало касові збори від прокату стрічки одеської кіносценаристки

Касові збори історичної драми «Щедрик» режисерки Олесі Моргунець-Ісаєнко за сценарієм одеської письменниці Ксенії Заставської (Оксани Присяжнюк) за тринадцять тижнів прокату в Україні становлять 10 884 386 млн грн.

Повідомлення про це та відповідну інфографіку опублікувало Державне агентство з питань кіно у Facebook.

“Тринадцять тижнів прокату в Україні, тисячі глядачів по всьому світу та рекорд прокату завдяки підтримці глядачів отримала історична драма «Щедрик»”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що стрічку подивилися 86 381 глядач на 3 408 кіносеансах.

Також повідомляється, що фільм став другим за касовими зборами серед українських драм у прокаті за часів незалежності, і поступився лише картині «Поводир».

«Актуальність теми фільму об’єднала велике ком’юніті однодумців, тих, хто щиро любить Україну, хоче знати її історію та пам’ятати усі випробування на шляху до жаданої незалежності», — зауважили у Держкіно.

Згідно з повідомленням, «Щедрик» також показали на спецпоказах у США, Ізраїлі, Ірландії, Великій Британії, Південній Кореї та Швеції.

Фільм створено компанією «Ама Віжн» у співпраці зі Stewopol за фінансової підтримки Міністерства культури та інформаційної політики України та інформаційної підтримки Державного агентства України з питань кіно.

Редакція Одесса News сконтактувала з автором сценарію «Щедрика» щодо завершення в Україні прокату цієї стрічки. Письменниця сказала, що «не мала сумніву, що фільм нікого не залишить байдужим. Впевненість ґрунтувалась на тому, що всім, хто читав сценарій, він подобався, а крім того викликав сильні емоції».

«Під час прокату фільму я отримувала багато листів, в яких глядачі дякували за сценарій. Також було багато питань. Спочатку я відповідала, а потім зрозуміла, що не в змозі відповісти всім. Тоді вирішила написати книгу спогадів про роботу над сценарієм, про важкий шлях його до виробництва, і відповісти на всі питання глядачів. Книга матиме назву «Щедрик. Моя сповідь». Там будуть факти, які не увійшли до фільму, а також перша глава роману «Щедрик». Якщо сподобається, я напишу роман. Тому з улюбленими героями фільму люди не розлучаться і зможуть дізнатися про їхні долі», — сказала Ксенія Заставська.

Ксенія Заставська

За повідомленням Ксенії Заставської, презентація книги пройде в Одесі, Києві, Івано-Франківську та в інших містах України.

«На зустрічах я відповім на всі питання, на які, можливо, немає відповіді у книзі», — сказала письменниця нашому кореспонденту.

До речі, посольство України анонсувало 7 липня всеяпонський показ драми «Щедрик».

Як повідомляла Одесса News, сценарій «Актриса» Ксенії Заставської (Оксани Присяжнюк) у квітні 2023 року здобув вже шосту перемогу, цього разу на Кінофестивалі жіночого кіно у Лос-Анджелесі.

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