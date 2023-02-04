Фільм «Щедрик» одеської сценаристки Ксенії Заставської зібрав у прокаті вже 8,7 млн грн

Фільм “Щедрик”, знятий за сценарієм одеської кіносценаристки Ксенії Заставської, потрапив у ТОП-3 стрічок за касовими зборами серед українських історичних драм.

За останні чотири тижні прокату бокс-офіс фільму становив 8,7 мільйона гривень, повідомляє у Facebook Держкіно України.

Зазаначається, що кількість глядачів майже досягла позначки у 70 тисяч.

Як повідомляла Одесса News, фільм розповідає про три родини під час Другої світової війни, демонструючи події, які українці переживають і зараз: геноцид, поневолення та спроби знищення ідентичності. Під час перегляду глядачі відчувають ефект дежавю, адже ретроспектива століття демонструє відношення як усієї машини СРСР, так і сучасних росіян, до українців.

Саме цей тригер приводить людей до кінотеатрів. Історія циклічна і варта того, аби її пам’ятати і «Щедрик» — кіно, яке демонструє реальну картину подій 20 століття.

Фільм створено компанією «Ама Віжн» у співпраці зі Stewopol за фінансової підтримки Міністерства культури та інформаційної політики України та інформаційної підтримки Державного агентства України з питань кіно.

В січні 2023 року «Щедрик» був показаний турецькому глядачеві в Анкарі.

Як повідомила нашому кореспонденту Ксенія Заставська, «у сумарному заліку у мене сьогодні 11 перемог на міжнародних конкурсах на два сценарії «Стефа» та «Актриса», не враховуючи інших нагород. Мої сценарії нагороджені у США, Канаді, Великій Британії, Нідерландах, Італії, Чехії, Словаччині та інших країнах. Я постійно отримую запрошення на участь у закордонних кінофестивалях, але вже відмовляюся, оскільки сценарій «Стефа» знаходиться на стадії препродакшену (процес підготовки до зйомок фільму, — ред.)».

Ксенія Заставська

В українських кінотеатрах показ фільму “Щедрик” розпочався 5 січня. Прокат триває.

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